Wildberries объяснился за повышение стоимости доставки в ЯНАО

Российский онлайн-магазин Wildberries в очередной раз увеличил стоимость доставки в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за сложностей с логистикой. Как пояснили корреспонденту URA.RU в службе техподдержки компании, это временная вынужденная мера.
«Из-за очень сложной логистики и огромного количества заказов подбирается самый оптимальный маршрут для товара. Благодаря этому есть возможность сохранять дешевую доставку, относительно других компаний, даже не смотря на повышение ее стоимости», — пояснили там.
Представители магазина отметили, что условия в компании часто меняются. Возможно, в дальнейшем доставка в ЯНАО снова станет бесплатной.
Российский онлайн-магазин Wildberries в очередной раз увеличил стоимость доставки в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за сложностей с логистикой. Как пояснили корреспонденту URA.RU в службе техподдержки компании, это временная вынужденная мера. «Из-за очень сложной логистики и огромного количества заказов подбирается самый оптимальный маршрут для товара. Благодаря этому есть возможность сохранять дешевую доставку, относительно других компаний, даже не смотря на повышение ее стоимости», — пояснили там. Представители магазина отметили, что условия в компании часто меняются. Возможно, в дальнейшем доставка в ЯНАО снова станет бесплатной. Ранее сообщалось, что жителей региона шокировала стоимость доставки в Новый Уренгой. Летом компания сделала платную доставку. Стоимость составила 500 рублей, теперь сумма увеличилась до 750 рублей.