18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Wildberries объяснился за повышение стоимости доставки в ЯНАО

Wildberries: стоимость доставки увеличилась из-за сложной логистики и огромного количества заказов
© Служба новостей «URA.RU»
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Возможно, в дальнейшем доставка в ЯНАО снова станет бесплатной, отметили в Wildberries Фото:

Российский онлайн-магазин Wildberries в очередной раз увеличил стоимость доставки в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за сложностей с логистикой. Как пояснили корреспонденту URA.RU в службе техподдержки компании, это временная вынужденная мера.

«Из-за очень сложной логистики и огромного количества заказов подбирается самый оптимальный маршрут для товара. Благодаря этому есть возможность сохранять дешевую доставку, относительно других компаний, даже не смотря на повышение ее стоимости», — пояснили там.

Представители магазина отметили, что условия в компании часто меняются. Возможно, в дальнейшем доставка в ЯНАО снова станет бесплатной.

Ранее сообщалось, что жителей региона шокировала стоимость доставки в Новый Уренгой. Летом компания сделала платную доставку. Стоимость составила 500 рублей, теперь сумма увеличилась до 750 рублей.

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Российский онлайн-магазин Wildberries в очередной раз увеличил стоимость доставки в Новый Уренгой (ЯНАО) из-за сложностей с логистикой. Как пояснили корреспонденту URA.RU в службе техподдержки компании, это временная вынужденная мера. «Из-за очень сложной логистики и огромного количества заказов подбирается самый оптимальный маршрут для товара. Благодаря этому есть возможность сохранять дешевую доставку, относительно других компаний, даже не смотря на повышение ее стоимости», — пояснили там. Представители магазина отметили, что условия в компании часто меняются. Возможно, в дальнейшем доставка в ЯНАО снова станет бесплатной. Ранее сообщалось, что жителей региона шокировала стоимость доставки в Новый Уренгой. Летом компания сделала платную доставку. Стоимость составила 500 рублей, теперь сумма увеличилась до 750 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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