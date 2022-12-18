18 декабря 2022
17 декабря 2022

Житель ХМАО выиграл в лотерею 9 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
За выигрышем победитель еще не явился Фото:

Житель ХМАО 18 декабря выиграл в лотерею «Рапидо» почти 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Житель ХМАО выиграл более 9,4 миллиона рублей в гослотерею „Рапидо“. 18 декабря 2022 года в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз — 9 486 750 рублей. Счастливый билет тиража был куплен в ХМАО», — заявили в пресс-службе.

При этом в «Столото» отметили, что за выигрышем победитель еще не обращался. Известно, что счастливчик приобретал билеты сразу же на три тиража. За прошлый год жители ХМАО выиграли в лотерею 688 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 3 млн рублей в лотерею. Билет он купил через мобильное приложение за 60 рублей.

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Житель ХМАО 18 декабря выиграл в лотерею «Рапидо» почти 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО выиграл более 9,4 миллиона рублей в гослотерею „Рапидо“. 18 декабря 2022 года в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз — 9 486 750 рублей. Счастливый билет тиража был куплен в ХМАО», — заявили в пресс-службе. При этом в «Столото» отметили, что за выигрышем победитель еще не обращался. Известно, что счастливчик приобретал билеты сразу же на три тиража. За прошлый год жители ХМАО выиграли в лотерею 688 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 3 млн рублей в лотерею. Билет он купил через мобильное приложение за 60 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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