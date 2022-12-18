Житель ХМАО выиграл в лотерею 9 миллионов рублей

19 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

За выигрышем победитель еще не явился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель ХМАО 18 декабря выиграл в лотерею «Рапидо» почти 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО выиграл более 9,4 миллиона рублей в гослотерею „Рапидо“. 18 декабря 2022 года в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз — 9 486 750 рублей. Счастливый билет тиража был куплен в ХМАО», — заявили в пресс-службе. При этом в «Столото» отметили, что за выигрышем победитель еще не обращался. Известно, что счастливчик приобретал билеты сразу же на три тиража. За прошлый год жители ХМАО выиграли в лотерею 688 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 3 млн рублей в лотерею. Билет он купил через мобильное приложение за 60 рублей.

Житель ХМАО 18 декабря выиграл в лотерею «Рапидо» почти 10 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО выиграл более 9,4 миллиона рублей в гослотерею „Рапидо“. 18 декабря 2022 года в государственной лотерее „Рапидо“ был разыгран суперприз — 9 486 750 рублей. Счастливый билет тиража был куплен в ХМАО», — заявили в пресс-службе. При этом в «Столото» отметили, что за выигрышем победитель еще не обращался. Известно, что счастливчик приобретал билеты сразу же на три тиража. За прошлый год жители ХМАО выиграли в лотерею 688 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО выиграл 3 млн рублей в лотерею. Билет он купил через мобильное приложение за 60 рублей.