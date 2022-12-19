Бастрыкин потребовал доклад о расследовании халатности челябинских врачей

Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о халатности челябинских врачей Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности, которая повлекла смерть двух жителей региона в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности, повлекшей смерть мужчин в Челябинской области По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК РФ.», — заявила пресс-служба СКР в официальном telegram-канале ведомства.

В ведомстве уточнили, что родственники скончавшихся в одном из медучреждений региона мужчин обвинили врачей в халатности. Они записали соответствующее видео в соцсетях.

Ранее Бастрыкин потребовал от челябинского генерала доложить о ходе расследования нападения на конвоиров. Осужденный за убийство тещи Павел Волосов попросился из камеры в туалет, а затем напал на сотрудников, нанес одному из них серьезные травмы, и попытался скрыться.