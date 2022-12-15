Бастрыкин требует от челябинского генерала доложить о ходе расследования нападения на конвоиров

16 декабря 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

От Петра Решетникова ждут доклад о ходе расследования и всех обстоятельств произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе расследования после нападения осужденным на двух конвоиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Челябинской области. Бастрыкин хочет знать все детали расследования и установленные обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Нападение на двух конвоиров произошло вечером 15 декабря. Осужденный за убийство тещи Павел Волосов попросился из камеры в туалет, а затем напал на сотрудников, нанес одному из них серьезные травмы, и попытался скрыться. Избитый конвоир успел выстрелить в беглеца, что позволило предотвратить побег. Полицейский же от полученных травм впал в кому, и только действия врачей позволили вернуть его в нормальное состояние. После инцидента в отношении Волосова было возбуждено сразу два уголовных дела: по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов),и ч.3 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи). Также в отношении неустановленных лиц возбуждено дело о халатности.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе расследования после нападения осужденным на двух конвоиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Челябинской области. Бастрыкин хочет знать все детали расследования и установленные обстоятельства», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Нападение на двух конвоиров произошло вечером 15 декабря. Осужденный за убийство тещи Павел Волосов попросился из камеры в туалет, а затем напал на сотрудников, нанес одному из них серьезные травмы, и попытался скрыться. Избитый конвоир успел выстрелить в беглеца, что позволило предотвратить побег. Полицейский же от полученных травм впал в кому, и только действия врачей позволили вернуть его в нормальное состояние. После инцидента в отношении Волосова было возбуждено сразу два уголовных дела: по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов),и ч.3 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи). Также в отношении неустановленных лиц возбуждено дело о халатности.