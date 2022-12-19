Суд Санкт-Петербурга принял решение по приговору участника курганской ОПГ

Участнику курганской ОПГ отказали в пересмотре приговора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй апелляционный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение в отношении приговора участнику организованной преступной группировки из Шадринска (Курганская область) Вячеславу Прямоносову после его жалобы. Информация появилась на сайте организации.

«Прямоносов Вячеслав Михайлович. Результат в отношении лица: судебный акт оставлен без изменения», — информирует судебная система. Адвокаты шадринца подали апелляцию в середине октября, решение было вынесено 19 декабря.

Защита пыталась изменить обвинительный приговор участнику шадринской ОПГ. В сентябре Прямоносова признали виновным в совершении 16 противоправных эпизодов, среди которых убийство и другие тяжкие преступления, и приговорили к 23 годам колонии строгого режима, а также обязали возместить более 5 млн рублей ущерба родственникам его жертв.

По данным следствия Вячеслав Прямоносов отвечал за оружие в банде Станислава Черепахи, возил других членов группировки, принимал участие в убийствах людей. После задержания он признал свою вину и помогал следствию.

Ранее URA.RU сообщало, что скрывавшегося 15 лет от полиции участника организованной группировки задержали в Шадринске. Силовикам удалось провести задержание в лесу, куда мужчина выходил по ночам гулять.