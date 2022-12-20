Бастрыкин требует от челябинского генерала доклад о ходе расследования смерти ребенка в больнице

21 декабря 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял ход расследования гибели 9-летнего мальчика после падения с велосипеда под личный контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о расследовании гибели 9-летнего мальчика в больнице Челябинска после падения с велосипеда. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мать погибшего ребенка не согласна с квалификацией преступления. «В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина не согласна с указанной квалификацией, а также с тем, что до настоящего времени виновные в смерти ее сына не привлечены к ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. Также председатель ведомства поручил Решетникову представить доклад о его предварительных и окончательных результатах. Мальчик погиб в июле этого года. После падения с велосипеда он потерял сознание, начал хрипеть, у него отсутствовало дыхание. Скорая помощь ехала около 40 минут, за это время очевидцы помогли мальчику. Приехавшие медики увезли ребенка в детскую областную больницу. Но там его поместили не в реанимацию, а в обычную палату. Утром следующего дня ему стало хуже, и он скончался. Ранее Бастрыкин запросил у Решетникова доклад о расследовании факта смерти двух мужчин в больнице Челябинска. Родственники погибших обвинили врачей в халатности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о расследовании гибели 9-летнего мальчика в больнице Челябинска после падения с велосипеда. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мать погибшего ребенка не согласна с квалификацией преступления. «В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина не согласна с указанной квалификацией, а также с тем, что до настоящего времени виновные в смерти ее сына не привлечены к ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. Также председатель ведомства поручил Решетникову представить доклад о его предварительных и окончательных результатах. Мальчик погиб в июле этого года. После падения с велосипеда он потерял сознание, начал хрипеть, у него отсутствовало дыхание. Скорая помощь ехала около 40 минут, за это время очевидцы помогли мальчику. Приехавшие медики увезли ребенка в детскую областную больницу. Но там его поместили не в реанимацию, а в обычную палату. Утром следующего дня ему стало хуже, и он скончался. Ранее Бастрыкин запросил у Решетникова доклад о расследовании факта смерти двух мужчин в больнице Челябинска. Родственники погибших обвинили врачей в халатности.