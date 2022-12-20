Бастрыкин требует от челябинского генерала доклад о ходе расследования смерти ребенка в больнице

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о расследовании гибели 9-летнего мальчика в больнице Челябинска после падения с велосипеда. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мать погибшего ребенка не согласна с квалификацией преступления.
«В СУ СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина не согласна с указанной квалификацией, а также с тем, что до настоящего времени виновные в смерти ее сына не привлечены к ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.
Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль. Также председатель ведомства поручил Решетникову представить доклад о его предварительных и окончательных результатах.
Мальчик погиб в июле этого года. После падения с велосипеда он потерял сознание, начал хрипеть, у него отсутствовало дыхание. Скорая помощь ехала около 40 минут, за это время очевидцы помогли мальчику. Приехавшие медики увезли ребенка в детскую областную больницу. Но там его поместили не в реанимацию, а в обычную палату. Утром следующего дня ему стало хуже, и он скончался.
Ранее Бастрыкин запросил у Решетникова доклад о расследовании факта смерти двух мужчин в больнице Челябинска. Родственники погибших обвинили врачей в халатности.
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