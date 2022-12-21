21 декабря 2022

Рогозин рассказал о своем состоянии после ранения

Рогозин заявил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин заявил, что  остается в Донецке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал свое ранение в Донецке. Он заявил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — передает слова Рогозина RT. Также он сообщил, что остается «со своими ранеными товарищами в Донецке».

Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, сообщает RT. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал свое ранение в Донецке. Он заявил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — передает слова Рогозина RT. Также он сообщил, что остается «со своими ранеными товарищами в Донецке». Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, сообщает RT. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины.
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