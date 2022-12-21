Рогозин рассказал о своем состоянии после ранения Рогозин заявил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает 22 декабря 2022 в 04:12 Размер текста - 17 + Дмитрий Рогозин заявил, что остается в Донецке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал свое ранение в Донецке. Он заявил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — передает слова Рогозина RT. Также он сообщил, что остается «со своими ранеными товарищами в Донецке». Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, сообщает RT. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал свое ранение в Донецке. Он заявил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — передает слова Рогозина RT. Также он сообщил, что остается «со своими ранеными товарищами в Донецке». Гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, сообщает RT. Ранее украинские бойцы обстреляли машину с экс-главой «Роскосмоса», передает телеканал 360. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. По словам президента России Владимира Путина, основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям