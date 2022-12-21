Осужденных в Курганской области заставят работать в строительных и управляющих компаниях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области определили перечень объектов и мест для отбывания уголовного наказания приговоренными к обязательным и исправительным работам. В список входят компании мэрии Кургана, заводы и строительные компании. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Кургана.

«Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными на обязательные работы: МКУ „Управление дорожного хозяйства города Кургана“, МКУ „Транспортное управление“, МУП „Прометей“, ООО „Специализированный застройщик ‚Космос‘. <…> к исправительным работам: ООО ‚Курганская швейная фабрика‘, ЗАО ‚Курганстальмост‘, ООО ‚Курганский арматурный завод‘, АО ‚Курганский опытный механический завод‘, — говорится в документе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане открыли исправительный центр при ИК-1, откуда заводы набирают сотрудников. В данном центре содержится 30 человек. До конца 2024 года в области планируют открыть еще несколько центров вместимостью более 900 человек. Также сообщалось, что осужденному жителю Курганской области заплатили 160 тысяч на принудительных работах.

В Кургане составили список мест, где будут работать осужденные Скрин: администрация города Кургана