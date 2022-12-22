Курганский косметолог рассказала об альтернативе европейским препаратам

Косметолог Корякова: в Кургане использую российские и корейские препараты

22 декабря 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Екатерина Корякова использует в работе российские и корейские препараты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Косметолог из города Курган Екатерина Корякова рассказала URA.RU о том, как введенные Западом санкции против России повлияли на ее сферу деятельности. По словам косметолога, замену европейским препаратам она нашла в отечественных и корейских брендах. «На сегодняшний день в сфере современной косметологии приходится выбирать токсины отечественного производителя для коррекции мимических морщин, для коррекции гипергидроза, то есть повышенной потливости. Мы можем противопоставить европейским препаратам сертифицированных производителей российских брендов, а также близлежащих соседних производителей, таких как Южная Корея», — пояснила URA.RU Корякова. По словам косметолога, в работе она чаще использует препарат, который производится в городе Уфа. «Он дает стойкие результаты минимальной дозы введения и является гипоаллергенным препаратом», — добавила Корякова. Курганский косметолог также использует препараты из Южной Кореи. Их эффективность, по словам Коряковой, находится на одном уровне с теми, которые сделаны во Франции. Косметолог отметила, что все препараты справляются со своими функциями. Ранее URA.RU писало, что косметологов из ЯНАО не коснулись санкции из-за того, что они заменили зарубежные препараты отечественными. Они также сообщили о том, что в начале года стоимость зарубежных и российских препаратов увеличилась в четыре-пять раз, после чего немного снизилась, но к прежнему уровню не вернулась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Косметолог из города Курган Екатерина Корякова рассказала URA.RU о том, как введенные Западом санкции против России повлияли на ее сферу деятельности. По словам косметолога, замену европейским препаратам она нашла в отечественных и корейских брендах. «На сегодняшний день в сфере современной косметологии приходится выбирать токсины отечественного производителя для коррекции мимических морщин, для коррекции гипергидроза, то есть повышенной потливости. Мы можем противопоставить европейским препаратам сертифицированных производителей российских брендов, а также близлежащих соседних производителей, таких как Южная Корея», — пояснила URA.RU Корякова. По словам косметолога, в работе она чаще использует препарат, который производится в городе Уфа. «Он дает стойкие результаты минимальной дозы введения и является гипоаллергенным препаратом», — добавила Корякова. Курганский косметолог также использует препараты из Южной Кореи. Их эффективность, по словам Коряковой, находится на одном уровне с теми, которые сделаны во Франции. Косметолог отметила, что все препараты справляются со своими функциями. Ранее URA.RU писало, что косметологов из ЯНАО не коснулись санкции из-за того, что они заменили зарубежные препараты отечественными. Они также сообщили о том, что в начале года стоимость зарубежных и российских препаратов увеличилась в четыре-пять раз, после чего немного снизилась, но к прежнему уровню не вернулась.