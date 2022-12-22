Рогозин сообщил о предстоящей после ранения операции

При обстреле Донецка металлический осколок размером 3 на 4 мм попал выше правой лопатки экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Ему предстоит операция. Об этом рассказал сам Рогозин.
«Это была рабочая встреча. Около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий <…> Били калибром 120 или 155 мм. <…> У меня ранение, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. <…> Предстоит операция», — рассказал Рогозин подробности с инцидента. Его слова передает RT.
Экс-глава «Роскосмоса» уточнил, что в гостинице, где он находился на момент удара, он был в узком кругу. Известно, что за восемь лет никогда обстрелы по данному зданию не производились. В тот день Рогозин вернулся из места дислокации добровольческого подразделения. Помимо самого бывшего представителя «Роскосмоса», ранения получили еще несколько человек.
Ранее врачи оценили возможность извлечения осколка мины из позвоночника Рогозина. Он неизвлекаем, пишет агентство Nation News. Рогозин получил ранение при обстреле Донецка 22 декабря, передает Life.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
При обстреле Донецка металлический осколок размером 3 на 4 мм попал выше правой лопатки экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Ему предстоит операция. Об этом рассказал сам Рогозин. «Это была рабочая встреча. Около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий <…> Били калибром 120 или 155 мм. <…> У меня ранение, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. <…> Предстоит операция», — рассказал Рогозин подробности с инцидента. Его слова передает RT. Экс-глава «Роскосмоса» уточнил, что в гостинице, где он находился на момент удара, он был в узком кругу. Известно, что за восемь лет никогда обстрелы по данному зданию не производились. В тот день Рогозин вернулся из места дислокации добровольческого подразделения. Помимо самого бывшего представителя «Роскосмоса», ранения получили еще несколько человек. Ранее врачи оценили возможность извлечения осколка мины из позвоночника Рогозина. Он неизвлекаем, пишет агентство Nation News. Рогозин получил ранение при обстреле Донецка 22 декабря, передает Life.