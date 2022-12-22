Рогозин сообщил о предстоящей после ранения операции

Металлический осколок размером 3×4 мм попал выше правой лопатки Дмитрия Рогозина Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При обстреле Донецка металлический осколок размером 3 на 4 мм попал выше правой лопатки экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Ему предстоит операция. Об этом рассказал сам Рогозин.

«Это была рабочая встреча. Около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий <…> Били калибром 120 или 155 мм. <…> У меня ранение, металлический осколок размером 3 на 4 мм вошел выше правой лопатки. <…> Предстоит операция», — рассказал Рогозин подробности с инцидента. Его слова передает RT .

Экс-глава «Роскосмоса» уточнил, что в гостинице, где он находился на момент удара, он был в узком кругу. Известно, что за восемь лет никогда обстрелы по данному зданию не производились. В тот день Рогозин вернулся из места дислокации добровольческого подразделения. Помимо самого бывшего представителя «Роскосмоса», ранения получили еще несколько человек.