В аэропорту Челябинска экстренно задержали 9 авиарейсов

Вылет из Курчатова сорвал ледяной дождь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 23 декабря экстренно задержали вылеты девяти авиарейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В Челябинской области ледяной дождь 23 декабря задерживает вылеты девяти авиарейсов в аэропорту имени Курчатова. В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Челябинский транспортный прокурор начал проверять, не нарушены ли в данном случае права пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная.

Список авиакомпаний, чьи рейсы были задержаны из-за погоды: