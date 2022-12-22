22 декабря 2022

В аэропорту Челябинска экстренно задержали 9 авиарейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот, аэропорт челябинск, баландино
Вылет из Курчатова сорвал ледяной дождь Фото:

В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 23 декабря экстренно задержали вылеты девяти авиарейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В Челябинской области ледяной дождь 23 декабря задерживает вылеты девяти авиарейсов в аэропорту имени Курчатова. В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Челябинский транспортный прокурор начал проверять, не нарушены ли в данном случае права пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная.

Список авиакомпаний, чьи рейсы были задержаны из-за погоды:

  • Рейс 118 авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Челябинск-Ханты-Мансийск;
  • Рейс 506 авиакомпании «Nordwind» сообщением Челябинск-Сочи;
  • Рейс 6568 авиакомпании «Победа» Сообщением Челябинск-Москва;
  • Рейс 6462 авиакомпании «Россия» Сообщением Челябинск-Санкт-Петербург;
  • Рейс 550 авиакомпании «Победа» сообщением Челябинск-Санкт-Петербург;
  • Рейс 1142 авиакомпании «S7» сообщением Челябинск-Москва;
  • Рейс 528 авиакомпании «Smartavia» сообщением Челябинск-Санкт-Петербург;
  • Рейс 6228 авиакомпании «Россия» сообщением Челябинск-Москва;
  • Рейс 624 авиакомпании «Азимут» сообщением Челябинск-Минеральные воды.

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В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 23 декабря экстренно задержали вылеты девяти авиарейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В Челябинской области ледяной дождь 23 декабря задерживает вылеты девяти авиарейсов в аэропорту имени Курчатова. В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию», — сообщают в пресс-службе ведомства. Челябинский транспортный прокурор начал проверять, не нарушены ли в данном случае права пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная. Список авиакомпаний, чьи рейсы были задержаны из-за погоды:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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