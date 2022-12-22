В аэропорту Челябинска экстренно задержали 9 авиарейсов

Вылет из Курчатова сорвал ледяной дождь
В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова 23 декабря экстренно задержали вылеты девяти авиарейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В Челябинской области ледяной дождь 23 декабря задерживает вылеты девяти авиарейсов в аэропорту имени Курчатова. В связи с неблагоприятными метеоусловиями пассажирские лайнеры не смогли вылететь по расписанию», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Челябинский транспортный прокурор начал проверять, не нарушены ли в данном случае права пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная.
Список авиакомпаний, чьи рейсы были задержаны из-за погоды:
- Рейс 118 авиакомпании «ЮТэйр» сообщением Челябинск-Ханты-Мансийск;
- Рейс 506 авиакомпании «Nordwind» сообщением Челябинск-Сочи;
- Рейс 6568 авиакомпании «Победа» Сообщением Челябинск-Москва;
- Рейс 6462 авиакомпании «Россия» Сообщением Челябинск-Санкт-Петербург;
- Рейс 550 авиакомпании «Победа» сообщением Челябинск-Санкт-Петербург;
- Рейс 1142 авиакомпании «S7» сообщением Челябинск-Москва;
- Рейс 528 авиакомпании «Smartavia» сообщением Челябинск-Санкт-Петербург;
- Рейс 6228 авиакомпании «Россия» сообщением Челябинск-Москва;
- Рейс 624 авиакомпании «Азимут» сообщением Челябинск-Минеральные воды.
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