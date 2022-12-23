Фитнес-инструктор дал советы, как не поправиться на новогодних праздниках

Нутрициолог посоветовал осознанно питаться и много двигаться, чтобы не поправиться в праздники
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Чтобы не поправиться на праздниках, нужно есть осознанно Фото:

Чтобы не набрать лишний вес в новогодние праздники, нужно есть осознанно, не злоупотреблять алкоголем, избегать сильно переработанных продуктов и сохранять физическую активность. Такие советы дал фитнес-инструктор и нутрициолог Станислав Тимонов.

«Во время каникул можно ходить на долгие прогулки, кататься на коньках или лыжах,. Ирать в хоккей либо, когда вообще не хочется выходить из дома, делать простую зарядку», — написал Тимонов в колонке для «Ридуса».

Также рекомендуется есть больше цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей вместо фастфуда. «Сократите потребление ультраобработанных продуктов, к которым относятся фастфуд, сладкие хлопья, газировка, упакованная выпечка, полуфабрикаты, йогурты с ароматизаторами», — добавил Тимонов.

Ранее ведущий «Модного приговора» Александр Васильев дал советы как нарядиться на Новый год. Он предложил россиянам отказаться от спортивных костюмов на празднике и проявить творческий подход, чтобы выглядеть радостно.

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Чтобы не набрать лишний вес в новогодние праздники, нужно есть осознанно, не злоупотреблять алкоголем, избегать сильно переработанных продуктов и сохранять физическую активность. Такие советы дал фитнес-инструктор и нутрициолог Станислав Тимонов. «Во время каникул можно ходить на долгие прогулки, кататься на коньках или лыжах,. Ирать в хоккей либо, когда вообще не хочется выходить из дома, делать простую зарядку», — написал Тимонов в колонке для «Ридуса». Также рекомендуется есть больше цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей вместо фастфуда. «Сократите потребление ультраобработанных продуктов, к которым относятся фастфуд, сладкие хлопья, газировка, упакованная выпечка, полуфабрикаты, йогурты с ароматизаторами», — добавил Тимонов. Ранее ведущий «Модного приговора» Александр Васильев дал советы как нарядиться на Новый год. Он предложил россиянам отказаться от спортивных костюмов на празднике и проявить творческий подход, чтобы выглядеть радостно.
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