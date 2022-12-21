Ведущий «Модного приговора» назвал вещи, в которых нельзя встречать Новый год даже дома

Историк моды Васильев: спортивный костюм не подходит в качестве праздничной одежды

21 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Стилист Александр Васильев призывает тщательнее выбирать наряды на Новый год Фото: Никеричев Андрей / АГН Москва Стилист Александр Васильев рассказал, что спортивные костюмы, треники и халаты не подходят для празднования Нового года даже дома. Об этом историк моды рассуждал в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на празднике, даже если вы будете встречать его только с вашим котом или собачкой», — сказал Васильев. Также он призвал отказаться от домашних тапочек, шорт и футболок в качестве новогодних костюмов. МК.RU рассказало как выбрать новогодний костюм для ребенка. Издание советует обратить внимание на запах, чтобы не купить опасную для здоровья вещь. Также «Утро.ру» опубликовало свои советы о том, как нужно встречать Новый год, чтобы не навредить организму.

Стилист Александр Васильев рассказал, что спортивные костюмы, треники и халаты не подходят для празднования Нового года даже дома. Об этом историк моды рассуждал в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на празднике, даже если вы будете встречать его только с вашим котом или собачкой», — сказал Васильев. Также он призвал отказаться от домашних тапочек, шорт и футболок в качестве новогодних костюмов. МК.RU рассказало как выбрать новогодний костюм для ребенка. Издание советует обратить внимание на запах, чтобы не купить опасную для здоровья вещь. Также «Утро.ру» опубликовало свои советы о том, как нужно встречать Новый год, чтобы не навредить организму.