Ведущий «Модного приговора» назвал вещи, в которых нельзя встречать Новый год даже дома

Стилист Александр Васильев призывает тщательнее выбирать наряды на Новый годФото: Никеричев Андрей / АГН Москва
Стилист Александр Васильев рассказал, что спортивные костюмы, треники и халаты не подходят для празднования Нового года даже дома. Об этом историк моды рассуждал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на празднике, даже если вы будете встречать его только с вашим котом или собачкой», — сказал Васильев. Также он призвал отказаться от домашних тапочек, шорт и футболок в качестве новогодних костюмов.
МК.RU рассказало как выбрать новогодний костюм для ребенка. Издание советует обратить внимание на запах, чтобы не купить опасную для здоровья вещь. Также «Утро.ру» опубликовало свои советы о том, как нужно встречать Новый год, чтобы не навредить организму.
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Стилист Александр Васильев рассказал, что спортивные костюмы, треники и халаты не подходят для празднования Нового года даже дома. Об этом историк моды рассуждал в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на празднике, даже если вы будете встречать его только с вашим котом или собачкой», — сказал Васильев. Также он призвал отказаться от домашних тапочек, шорт и футболок в качестве новогодних костюмов. МК.RU рассказало как выбрать новогодний костюм для ребенка. Издание советует обратить внимание на запах, чтобы не купить опасную для здоровья вещь. Также «Утро.ру» опубликовало свои советы о том, как нужно встречать Новый год, чтобы не навредить организму.