25 декабря 2022
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На курганских трассах сняли ограничение для движения пассажирских автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, зима, тобольск, автобус, дорога
Ограничение сняли с четырех дорог Курганской области Фото:

На трассах Курганской области продолжают снимать временное ограничение для движения пассажирских автобусов. Об этом сообщается в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области.

«25 декабря в 18:00 снято ограничение для движения пассажирских автобусов еще на четырех участках дорог. Движение разрешено на дорогах Курган — Звериноголовское, Шадринск — Ялуторовск, Курган — Садовое — Утятское и Шатрово — Камышевка», — сообщается в ведомстве.

Ранее ограничение для движения пассажирских автобусов сняли с таких участков дорог, как Курган — Куртамыш — Целинное, Петухово — Частоозерье, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское. Ограничение было введено в ночь с 18 на 19 декабря из-за мокрого снега и перепада температур.

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На трассах Курганской области продолжают снимать временное ограничение для движения пассажирских автобусов. Об этом сообщается в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области. «25 декабря в 18:00 снято ограничение для движения пассажирских автобусов еще на четырех участках дорог. Движение разрешено на дорогах Курган — Звериноголовское, Шадринск — Ялуторовск, Курган — Садовое — Утятское и Шатрово — Камышевка», — сообщается в ведомстве. Ранее ограничение для движения пассажирских автобусов сняли с таких участков дорог, как Курган — Куртамыш — Целинное, Петухово — Частоозерье, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское. Ограничение было введено в ночь с 18 на 19 декабря из-за мокрого снега и перепада температур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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