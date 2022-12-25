На курганских трассах сняли ограничение для движения пассажирских автобусов

На трассах Курганской области продолжают снимать временное ограничение для движения пассажирских автобусов. Об этом сообщается в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Курганской области.
«25 декабря в 18:00 снято ограничение для движения пассажирских автобусов еще на четырех участках дорог. Движение разрешено на дорогах Курган — Звериноголовское, Шадринск — Ялуторовск, Курган — Садовое — Утятское и Шатрово — Камышевка», — сообщается в ведомстве.
Ранее ограничение для движения пассажирских автобусов сняли с таких участков дорог, как Курган — Куртамыш — Целинное, Петухово — Частоозерье, Шадринск — Миасское и Далматово — Уксянское. Ограничение было введено в ночь с 18 на 19 декабря из-за мокрого снега и перепада температур.
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