Губернатор Шумков объяснил, почему его нельзя называть варягом

Вадим Шумков: я могу расписать свой род на 350 лет назад

26 декабря 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Шумков рассказал о познаниях своей родословной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его нельзя называть варягом, потому что он знает свою родословную на сотни лет назад. Об этом он сообщил одному из местных телеканалов. «Я могу фору любому дать и расписать свой род на 350 лет назад. Людей, которые жили именно на этой территории [в Курганской области]. И поэтому, когда мне говорят, что я варяг или не варяг, то я могу объяснить это проще, кто варяг», — сказал Шумков в интервью ГТРК «Курган». Также глава региона сообщил, что собирается встречать Новый год в кругу семьи. До этого губернатор Шумков вспомнил, как из-за звезды на новогодней елке он стал управленцем. Воспоминаниями из своего детства он поделился в эфире «Радио России». Также Шумков рассказывал, как провел свой отпуск. По его словам, он предпочитает отдыхать в одиночестве, чтобы перезарядиться и обдумать новые планы и идеи.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его нельзя называть варягом, потому что он знает свою родословную на сотни лет назад. Об этом он сообщил одному из местных телеканалов. «Я могу фору любому дать и расписать свой род на 350 лет назад. Людей, которые жили именно на этой территории [в Курганской области]. И поэтому, когда мне говорят, что я варяг или не варяг, то я могу объяснить это проще, кто варяг», — сказал Шумков в интервью ГТРК «Курган». Также глава региона сообщил, что собирается встречать Новый год в кругу семьи. До этого губернатор Шумков вспомнил, как из-за звезды на новогодней елке он стал управленцем. Воспоминаниями из своего детства он поделился в эфире «Радио России». Также Шумков рассказывал, как провел свой отпуск. По его словам, он предпочитает отдыхать в одиночестве, чтобы перезарядиться и обдумать новые планы и идеи.