25 декабря 2022
24 декабря 2022

Новые квартиры в Кургане продают дороже, чем в Грозном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Пенсионеры. Курган, многоэтажный дом, квартира, многоквартирный дом, многоэтажка
Средняя стоимость квартиры в Кургане выросла на 17% Фото:

Стоимость квадратного метра новой квартиры в Кургане превышает 77 тыс. рублей, а, например, в городе Грозном (Чеченская республика) стоимость квадратного метра ниже на 11 тыс. рублей. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир».

«Курган, цена за кв. м, руб.: 77 327. Грозный, цена за кв. м, руб.: 65 907», — указано на сайте. При этом средняя стоимость новой квартиры в Грозном выше: 4,95 млн рублей против 4 млн рублей в Кургане.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Кургане за 2022 год выросла на 23%, при этом средняя стоимость квартиры выросла на 17%. Однако в последнем квартале 2022 года оба показателя снизились. Стоимость квадратного метра снизилась на 2,8%, а средняя стоимость квартиры — на 1,9%.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квартир на вторичном рынке Кургана выросла на 27,5%. При этом в некоторые месяцы наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

Стоимость квадратного метра новой квартиры в Кургане превышает 77 тыс. рублей, а, например, в городе Грозном (Чеченская республика) стоимость квадратного метра ниже на 11 тыс. рублей. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир». «Курган, цена за кв. м, руб.: 77 327. Грозный, цена за кв. м, руб.: 65 907», — указано на сайте. При этом средняя стоимость новой квартиры в Грозном выше: 4,95 млн рублей против 4 млн рублей в Кургане. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Кургане за 2022 год выросла на 23%, при этом средняя стоимость квартиры выросла на 17%. Однако в последнем квартале 2022 года оба показателя снизились. Стоимость квадратного метра снизилась на 2,8%, а средняя стоимость квартиры — на 1,9%. Ранее стало известно, что средняя стоимость квартир на вторичном рынке Кургана выросла на 27,5%. При этом в некоторые месяцы наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...