Новые квартиры в Кургане продают дороже, чем в Грозном

26 декабря 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квартиры в Кургане выросла на 17% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость квадратного метра новой квартиры в Кургане превышает 77 тыс. рублей, а, например, в городе Грозном (Чеченская республика) стоимость квадратного метра ниже на 11 тыс. рублей. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир». «Курган, цена за кв. м, руб.: 77 327. Грозный, цена за кв. м, руб.: 65 907», — указано на сайте. При этом средняя стоимость новой квартиры в Грозном выше: 4,95 млн рублей против 4 млн рублей в Кургане. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Кургане за 2022 год выросла на 23%, при этом средняя стоимость квартиры выросла на 17%. Однако в последнем квартале 2022 года оба показателя снизились. Стоимость квадратного метра снизилась на 2,8%, а средняя стоимость квартиры — на 1,9%. Ранее стало известно, что средняя стоимость квартир на вторичном рынке Кургана выросла на 27,5%. При этом в некоторые месяцы наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.

Стоимость квадратного метра новой квартиры в Кургане превышает 77 тыс. рублей, а, например, в городе Грозном (Чеченская республика) стоимость квадратного метра ниже на 11 тыс. рублей. Данная информация размещена в исследовании портала «Мир квартир». «Курган, цена за кв. м, руб.: 77 327. Грозный, цена за кв. м, руб.: 65 907», — указано на сайте. При этом средняя стоимость новой квартиры в Грозном выше: 4,95 млн рублей против 4 млн рублей в Кургане. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Кургане за 2022 год выросла на 23%, при этом средняя стоимость квартиры выросла на 17%. Однако в последнем квартале 2022 года оба показателя снизились. Стоимость квадратного метра снизилась на 2,8%, а средняя стоимость квартиры — на 1,9%. Ранее стало известно, что средняя стоимость квартир на вторичном рынке Кургана выросла на 27,5%. При этом в некоторые месяцы наблюдалось снижение стоимости квартир на вторичном рынке жилья.