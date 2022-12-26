Александр Вагнер анонсировал создание агрегатов с предприятиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск, ЮУрГУ) совместно с производственниками автозавода «Урал» из Миасса создадут коробку передач и раздаточную коробку для грузовиков. Как 27 декабря сообщил и. о. ректора вуза Александр Вагнер, агрегаты появятся к 2024 году.

«В декабре подписали соглашение с автозаводом „Урал“ на разработку новых коробок передач и раздаточных коробок для автомобилей „Урал“. В России они в настоящее время отсутствуют», — уточнил Вагнер в ходе пресс-конференции в Челябинске.

После создания в 2024 году опытных развернут серийное производство. Проект поддержали в правительстве региона: частично разработка будет вестись при финансовом участии региональных властей. Основную часть инвестирования взял на себя автозавод.

Вагнер также привел пример разработки многоуровневых преобразователей частоты и систем управления мощных электроприводов. Проект, реализуемый совместно с НТЦ «Приводная техника», позволит обеспечит электроприводами суда для транспортировки грузов по Северному морскому пути. В условиях экономических санкций появится возможность отказаться от изначально планировавшихся к установке импортных преобразователей частоты. В продукции проекта заинтересованы крупнейшие в России компании из отрасли судостроения.

Вуз участвует в развитии научно-технического потенциала региона. Прилагаемые усилия позволяют разрабатывать изделия, востребованные предприятиями — индустриальными партнерами ЮУрГУ. Для этого используется кадровый потенциал и технологическая база. В рамках объявленного в России Десятилетия науки и технологий вузы активно привлекаются к разработке новаторской продукции. Это позволяет удерживать за экономикой страны технологическое лидерство.

В челябинском вузе рассказали про новые разработки

в ЮУрГУ заработали лаборатории по большим данным и интернету вещей

Создание новых материалов вошло в число приоритетов университета

По соглашению с властями региона ЮУрГУ дает экспертные оценки для улучшения в области экологической ситуации

Цифровые технологии вуза обеспечивают долголетие жителей области