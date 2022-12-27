В Кургане 28 декабря возле администрации города официально открыли бесплатный каток и рождественскую ярмарку. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий.
«В Кургане на Центральной площади торжественно открыли каток и рождественскую ярмарку. На открытие пришло много людей, все активно танцевали у главной елки и смотрели на катание фигуристов», — сообщил корреспондент URA.RU.
Рождественскую ярмарку на площади открывал директор департамента экономразвития, предпринимательства и торговли города Кургана Александр Кондратов. Он отметил, что на ярмарке будет представлен большой ассортимент фермерской продукции, изделия ручной работы и сувениры. «Приглашаю всех горожан и гостей города посетить в эти новогодние праздники традиционную ярмарку», — сказал на открытии Кондратов.
Ранее в Курганской области открылась резиденция Деда Мороза. Она расположилась на территории этнокомплекса «Казачье подворье» в Белозерском муниципальном округе.
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В Кургане 28 декабря возле администрации города официально открыли бесплатный каток и рождественскую ярмарку. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий. «В Кургане на Центральной площади торжественно открыли каток и рождественскую ярмарку. На открытие пришло много людей, все активно танцевали у главной елки и смотрели на катание фигуристов», — сообщил корреспондент URA.RU. Рождественскую ярмарку на площади открывал директор департамента экономразвития, предпринимательства и торговли города Кургана Александр Кондратов. Он отметил, что на ярмарке будет представлен большой ассортимент фермерской продукции, изделия ручной работы и сувениры. «Приглашаю всех горожан и гостей города посетить в эти новогодние праздники традиционную ярмарку», — сказал на открытии Кондратов. Ранее в Курганской области открылась резиденция Деда Мороза. Она расположилась на территории этнокомплекса «Казачье подворье» в Белозерском муниципальном округе.