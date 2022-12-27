В Кургане открыли каток и ярмарку на Центральной площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 28 декабря возле администрации города официально открыли бесплатный каток и рождественскую ярмарку. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий.

«В Кургане на Центральной площади торжественно открыли каток и рождественскую ярмарку. На открытие пришло много людей, все активно танцевали у главной елки и смотрели на катание фигуристов», — сообщил корреспондент URA.RU.

Рождественскую ярмарку на площади открывал директор департамента экономразвития, предпринимательства и торговли города Кургана Александр Кондратов. Он отметил, что на ярмарке будет представлен большой ассортимент фермерской продукции, изделия ручной работы и сувениры. «Приглашаю всех горожан и гостей города посетить в эти новогодние праздники традиционную ярмарку», — сказал на открытии Кондратов.

Ранее в Курганской области открылась резиденция Деда Мороза. Она расположилась на территории этнокомплекса «Казачье подворье» в Белозерском муниципальном округе.

На Центральной площади в Кургане открыли каток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также рядом с главной елкой Кургана прошло открытие рождественской ярмарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ярмарке продаются изделия ручной работы и фермерская продукция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU