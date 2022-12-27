27 декабря 2022

В Кургане под окнами мэрии открыли каток и ярмарку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ярмарки. Курган
В Кургане открыли каток и ярмарку на Центральной площади Фото:

В Кургане 28 декабря возле администрации города официально открыли бесплатный каток и рождественскую ярмарку. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий.

«В Кургане на Центральной площади торжественно открыли каток и рождественскую ярмарку. На открытие пришло много людей, все активно танцевали у главной елки и смотрели на катание фигуристов», — сообщил корреспондент URA.RU.

Рождественскую ярмарку на площади открывал директор департамента экономразвития, предпринимательства и торговли города Кургана Александр Кондратов. Он отметил, что на ярмарке будет представлен большой ассортимент фермерской продукции, изделия ручной работы и сувениры. «Приглашаю всех горожан и гостей города посетить в эти новогодние праздники традиционную ярмарку», — сказал на открытии Кондратов.

Ранее в Курганской области открылась резиденция Деда Мороза. Она расположилась на территории этнокомплекса «Казачье подворье» в Белозерском муниципальном округе.

На Центральной площади в Кургане открыли каток
Фото:
Открытие ярмарки. Курган
Также рядом с главной елкой Кургана прошло открытие рождественской ярмарки
Фото:
Открытие ярмарки. Курган
На ярмарке продаются изделия ручной работы и фермерская продукция
Фото:
Открытие ярмарки. Курган
На катке для всех желающих работает прокат коньков
Фото:

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В Кургане 28 декабря возле администрации города официально открыли бесплатный каток и рождественскую ярмарку. Об этом передает корреспондент URA.RU c места событий. «В Кургане на Центральной площади торжественно открыли каток и рождественскую ярмарку. На открытие пришло много людей, все активно танцевали у главной елки и смотрели на катание фигуристов», — сообщил корреспондент URA.RU. Рождественскую ярмарку на площади открывал директор департамента экономразвития, предпринимательства и торговли города Кургана Александр Кондратов. Он отметил, что на ярмарке будет представлен большой ассортимент фермерской продукции, изделия ручной работы и сувениры. «Приглашаю всех горожан и гостей города посетить в эти новогодние праздники традиционную ярмарку», — сказал на открытии Кондратов. Ранее в Курганской области открылась резиденция Деда Мороза. Она расположилась на территории этнокомплекса «Казачье подворье» в Белозерском муниципальном округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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