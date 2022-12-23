На территории этнокомплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) открылась резиденция Деда Мороза. На празднике побывал корреспондент URA.RU.
«В резиденцию идут целыми семьями. Все радостные и довольные, дети — особенно. Каждый может встретиться с Дедом Морозом, загадать новогоднее желание и сделать памятную фотографию», — поясняет корреспондент агентства.
«Пока строим и вводим „взрослые объекты“, в Кургане настоящий детский аншлаг у детского „новостроя“. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им понравилось», — написал глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Гостям торжества предлагают приобрести качественные продукты к новогоднему столу, а также принять участие в традиционных казачьих забавах. Ранее сообщалось, что в рамках открытия запланировано проведение фестиваля снежных фигур и тематическая концертная программа.
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На территории этнокомплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) открылась резиденция Деда Мороза. На празднике побывал корреспондент URA.RU. «В резиденцию идут целыми семьями. Все радостные и довольные, дети — особенно. Каждый может встретиться с Дедом Морозом, загадать новогоднее желание и сделать памятную фотографию», — поясняет корреспондент агентства. «Пока строим и вводим „взрослые объекты“, в Кургане настоящий детский аншлаг у детского „новостроя“. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им понравилось», — написал глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Гостям торжества предлагают приобрести качественные продукты к новогоднему столу, а также принять участие в традиционных казачьих забавах. Ранее сообщалось, что в рамках открытия запланировано проведение фестиваля снежных фигур и тематическая концертная программа.