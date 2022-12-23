23 декабря 2022

Взрослые и дети из Кургана встретились с Дедом Морозом. Фоторепортаж

Открытие резиденции Деда Мороза в Кургане прошло 24 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети готовились к встрече с Дедом Морозом Фото:

На территории этнокомплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) открылась резиденция Деда Мороза. На празднике побывал корреспондент URA.RU.

«В резиденцию идут целыми семьями. Все радостные и довольные, дети — особенно. Каждый может встретиться с Дедом Морозом, загадать новогоднее желание и сделать памятную фотографию», — поясняет корреспондент агентства.

«Пока строим и вводим „взрослые объекты“, в Кургане настоящий детский аншлаг у детского „новостроя“. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им понравилось», — написал глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Гостям торжества предлагают приобрести качественные продукты к новогоднему столу, а также принять участие в традиционных казачьих забавах. Ранее сообщалось, что в рамках открытия запланировано проведение фестиваля снежных фигур и тематическая концертная программа.

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На территории этнокомплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) открылась резиденция Деда Мороза. На празднике побывал корреспондент URA.RU. «В резиденцию идут целыми семьями. Все радостные и довольные, дети — особенно. Каждый может встретиться с Дедом Морозом, загадать новогоднее желание и сделать памятную фотографию», — поясняет корреспондент агентства. «Пока строим и вводим „взрослые объекты“, в Кургане настоящий детский аншлаг у детского „новостроя“. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им понравилось», — написал глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Гостям торжества предлагают приобрести качественные продукты к новогоднему столу, а также принять участие в традиционных казачьих забавах. Ранее сообщалось, что в рамках открытия запланировано проведение фестиваля снежных фигур и тематическая концертная программа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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