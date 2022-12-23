Взрослые и дети из Кургана встретились с Дедом Морозом. Фоторепортаж

Открытие резиденции Деда Мороза в Кургане прошло 24 декабря

24 декабря 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Дети готовились к встрече с Дедом Морозом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории этнокомплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) открылась резиденция Деда Мороза. На празднике побывал корреспондент URA.RU. «В резиденцию идут целыми семьями. Все радостные и довольные, дети — особенно. Каждый может встретиться с Дедом Морозом, загадать новогоднее желание и сделать памятную фотографию», — поясняет корреспондент агентства. «Пока строим и вводим „взрослые объекты“, в Кургане настоящий детский аншлаг у детского „новостроя“. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им понравилось», — написал глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Гостям торжества предлагают приобрести качественные продукты к новогоднему столу, а также принять участие в традиционных казачьих забавах. Ранее сообщалось, что в рамках открытия запланировано проведение фестиваля снежных фигур и тематическая концертная программа. Гостей курганской резиденции встречала Снегурочка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам глава Кургана Елены Ситниковой, конструкции с подсветкой в прошлом году украшали центральную площадь города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Встречи с Дедом Морозом ждали все пришедшие на праздник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для самых маленьких были организованы игры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы снимали происходящее на телефоны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Казачье подворье ненадолго стало резиденцией Деда Мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории этнокомплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни» в Белозерском муниципальном округе (Курганская область) открылась резиденция Деда Мороза. На празднике побывал корреспондент URA.RU. «В резиденцию идут целыми семьями. Все радостные и довольные, дети — особенно. Каждый может встретиться с Дедом Морозом, загадать новогоднее желание и сделать памятную фотографию», — поясняет корреспондент агентства. «Пока строим и вводим „взрослые объекты“, в Кургане настоящий детский аншлаг у детского „новостроя“. Судя по довольным лицам мальчишек и девчонок, им понравилось», — написал глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. Гостям торжества предлагают приобрести качественные продукты к новогоднему столу, а также принять участие в традиционных казачьих забавах. Ранее сообщалось, что в рамках открытия запланировано проведение фестиваля снежных фигур и тематическая концертная программа.