Курганский «Метрополис» продавал табак рядом со школой

В Кургане в сети магазинов «Метрополис» на улице Станционная, 42 сотрудники продают табачные изделия рядом со средней школой №36». Об этом сообщается в официальных документах на сайте городского суда.
«Установлено, что в указанной торговой точке осуществляется розничная продажа табачных изделий. Расстояние от границ территории МБОУ «СОШ № 36» до здания, в котором располагается предприятие «Метрополис» по прямой линии без учета искусственных и естественных преград составляет семь метров, что является нарушением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма», — указано в судебном акте.
Сообщается, что иск против «Метрополиса» подали представители управления Роспотребнадзора по Курганской области. Представители магазина с обвинением не согласны. Согласно Федеральному закону, магазины, которые продают табак должны находится от культурных учреждений, школ и больниц на расстоянии не менее 100 метров. Курганский городской суд удовлетворит иск. Руководство маркета обязали через СМИ уведомить о решении суда и взыскали с магазина госпошлину в шесть тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что курганец пожаловался, что в супермаркете «Метрополис» продают просроченные продукты. В магазине, который находится в ТРЦ «Рио», местный житель купил продукты и обратил внимание на срок годности только на следующий день. Руководство магазина отказалось вернуть деньги, так как товары были вскрыты.
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В Кургане в сети магазинов «Метрополис» на улице Станционная, 42 сотрудники продают табачные изделия рядом со средней школой №36». Об этом сообщается в официальных документах на сайте городского суда. «Установлено, что в указанной торговой точке осуществляется розничная продажа табачных изделий. Расстояние от границ территории МБОУ «СОШ № 36» до здания, в котором располагается предприятие «Метрополис» по прямой линии без учета искусственных и естественных преград составляет семь метров, что является нарушением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма», — указано в судебном акте. Сообщается, что иск против «Метрополиса» подали представители управления Роспотребнадзора по Курганской области. Представители магазина с обвинением не согласны. Согласно Федеральному закону, магазины, которые продают табак должны находится от культурных учреждений, школ и больниц на расстоянии не менее 100 метров. Курганский городской суд удовлетворит иск. Руководство маркета обязали через СМИ уведомить о решении суда и взыскали с магазина госпошлину в шесть тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганец пожаловался, что в супермаркете «Метрополис» продают просроченные продукты. В магазине, который находится в ТРЦ «Рио», местный житель купил продукты и обратил внимание на срок годности только на следующий день. Руководство магазина отказалось вернуть деньги, так как товары были вскрыты.