Глава курганского округа рассказал, что получил от правительства более полумиллиона рублей

Чиновники Сафакулевского округа получили от курганского правительства полмиллиона рублей за эффективную работу

Чиновники Сафакулевского округа получили полмиллиона рублей за эффективную работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Сафакулевского округа Рашид Гильманов местные чиновники получили полмиллиона рублей от правительства Курганской области. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«За достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления среди муниципальных районов, муниципальных и городских округов получили грант правительства Курганской области в размере 553 тысяч 700 рублей, заняв 6 место из 26», — указано в посте. В разговоре с URA.RU Гильманов сообщил, что это целевые средства, которые пойдут на выплату зарплат и многое другое.

Редакция URA.RU направляла запрос по этой теме в правительство области. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что курганские округа получат гранты и премии за эффективную работу по итогам 2021 года. Согласно документу, средства получат Шатровский округ в сумме 1,4 млн рублей, Каргапольский округ — 0,9 млн рублей, Далматовский — 0,7 млн рублей, Мишкинский — 0,6 млн рублей, а Куртамышский и Сафакулевский по 0,5 млн рублей.