Прокуратура ХМАО начала проверку по факту пожара в аварийном доме

30 декабря 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

В результате пожара никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку по факту пожара в аварийном доме на девять квартир в Барсово (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в правоохранительном ведомстве. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту произошедшего 30 декабря 2022 года пожара в деревянном жилом доме г. п. Барсово. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено выяснение всех причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры.



В Барсово загорелся аварийный дом на девять квартир. В трех из них проживали люди. По предварительной причине произошло замыкание электропроводки. Никто не пострадал. По результатам проверки прокуратуры, будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала от главы Сургутского района Андрея Трубецкого уволить его заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева, который находится под следствием. Причиной послужило изменение статуса чиновника в уголовном деле.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку по факту пожара в аварийном доме на девять квартир в Барсово (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в правоохранительном ведомстве. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратура Сургутского района организовала проверку по факту произошедшего 30 декабря 2022 года пожара в деревянном жилом доме г. п. Барсово. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено выяснение всех причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры. В Барсово загорелся аварийный дом на девять квартир. В трех из них проживали люди. По предварительной причине произошло замыкание электропроводки. Никто не пострадал. По результатам проверки прокуратуры, будет дана оценка своевременности реагирования экстренных служб. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала от главы Сургутского района Андрея Трубецкого уволить его заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева, который находится под следствием. Причиной послужило изменение статуса чиновника в уголовном деле.