В ХМАО прокуратура требует от мэра уволить зама, который находится под следствием

Муслима Асадуллаева обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура потребовала от главы Сургутского района Андрея Требцкого уволить его заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева, который находится под следствием. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Прокуратура направила представление об увольнении Асадуллаева. Причиной послужило изменение статуса чиновника в уголовном деле. Он теперь не подозреваемый, а обвиняемый. При этом Асадуллаев по своим профессиональным обязанностям имеет доступ к гостайне, что не совместимо с его нынешним положением. Вообще, по закону, после того, как Асадуллаеву предъявлено обвинение, работодатель сам должен принять решение об его увольнении», — уточняет инсайдер.

В прокуратуру ХМАО был отправлен запрос. Получить ответ до публикации материала не удалось. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от работы, после возбуждения против него уголовного дела по превышению должностных полномочий. Сам Асадуллаев не усматривает в своих действиях состава преступления. Глава района Андрей Трубецкой заявил, что если расследование уголовного дела завершится в пользу зама, он вернется к своим обязанностям.