30 декабря 2022
29 декабря 2022

Губернатор Артюхов поблагодарил жителей ЯНАО за помощь

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальцев в новогоднем поздравлении Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям округа с новогодним поздравлением. Глава региона поблагодарил жителей за помощь, сообщается в его telegram-канале.

«Я горжусь каждым из вас, кто на своем месте старается делать наш Ямал сильным. И благодарю за взаимопомощь, ей всегда славились ямальцы, а сейчас наши добрые дела особенно важны», — написал Артюхов.

Губернатор пожелал ямальцам в наступающем году добрых перемен. «Всем здоровья, исполнения желаний, продолжайте мечтать и верить — добро обязательно победит и вернется вдвойне», — добавил глава округа.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО назвали топ-5 значимых событий 2023 года. Планируется закупить медоборудование, открыть центры единоборств, начать заселение Славянского и Обдорского микрорайонов в Новом Уренгое и Салехарде.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям округа с новогодним поздравлением. Глава региона поблагодарил жителей за помощь, сообщается в его telegram-канале. «Я горжусь каждым из вас, кто на своем месте старается делать наш Ямал сильным. И благодарю за взаимопомощь, ей всегда славились ямальцы, а сейчас наши добрые дела особенно важны», — написал Артюхов. Губернатор пожелал ямальцам в наступающем году добрых перемен. «Всем здоровья, исполнения желаний, продолжайте мечтать и верить — добро обязательно победит и вернется вдвойне», — добавил глава округа. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО назвали топ-5 значимых событий 2023 года. Планируется закупить медоборудование, открыть центры единоборств, начать заселение Славянского и Обдорского микрорайонов в Новом Уренгое и Салехарде.
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