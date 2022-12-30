Губернатор Артюхов поблагодарил жителей ЯНАО за помощь

31 декабря 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальцев в новогоднем поздравлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям округа с новогодним поздравлением. Глава региона поблагодарил жителей за помощь, сообщается в его telegram-канале. «Я горжусь каждым из вас, кто на своем месте старается делать наш Ямал сильным. И благодарю за взаимопомощь, ей всегда славились ямальцы, а сейчас наши добрые дела особенно важны», — написал Артюхов. Губернатор пожелал ямальцам в наступающем году добрых перемен. «Всем здоровья, исполнения желаний, продолжайте мечтать и верить — добро обязательно победит и вернется вдвойне», — добавил глава округа. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО назвали топ-5 значимых событий 2023 года. Планируется закупить медоборудование, открыть центры единоборств, начать заселение Славянского и Обдорского микрорайонов в Новом Уренгое и Салехарде.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям округа с новогодним поздравлением. Глава региона поблагодарил жителей за помощь, сообщается в его telegram-канале. «Я горжусь каждым из вас, кто на своем месте старается делать наш Ямал сильным. И благодарю за взаимопомощь, ей всегда славились ямальцы, а сейчас наши добрые дела особенно важны», — написал Артюхов. Губернатор пожелал ямальцам в наступающем году добрых перемен. «Всем здоровья, исполнения желаний, продолжайте мечтать и верить — добро обязательно победит и вернется вдвойне», — добавил глава округа. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО назвали топ-5 значимых событий 2023 года. Планируется закупить медоборудование, открыть центры единоборств, начать заселение Славянского и Обдорского микрорайонов в Новом Уренгое и Салехарде.