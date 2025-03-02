На нефтегазовом форуме в Новом Уренгое (ЯНАО) выступят герои России, один из которых уроженец Челябинской области. Об этом сообщили в местных социальных сетях.
«В Новом Уренгое выступят заслуженный военный летчик России Анатолий Копыркин и командир мотострелкового батальона Максим Шоломов», — сообщили в telegram-канале «Сова сказала». Шоломов является уроженцем города Чебаркуль, Челябинской области.
Лекции пройдут в рамках Года героев на нефтегазовом форуме, который пройдет 13-14 марта. Ранее URA.RU сообщало, что на этот раз в форуме примут участие не только представители крупных предприятий ТЭК, но и ветераны отрасли, а также участники СВО.
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