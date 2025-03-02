02 марта 2025

Челябинский герой выступит в ЯНАО. Фото

На нефтегазовом форуме в ЯНАО выступят летчик Копыркин и командир Шоломов
© Служба новостей «URA.RU»
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Герои России выступят на Ямале
Герои России выступят на Ямале Фото:

На нефтегазовом форуме в Новом Уренгое (ЯНАО) выступят герои России, один из которых уроженец Челябинской области. Об этом сообщили в местных социальных сетях.

«В Новом Уренгое выступят заслуженный военный летчик России Анатолий Копыркин и командир мотострелкового батальона Максим Шоломов», — сообщили в telegram-канале «Сова сказала». Шоломов является уроженцем города Чебаркуль, Челябинской области.

Лекции пройдут в рамках Года героев на нефтегазовом форуме, который пройдет 13-14 марта. Ранее URA.RU сообщало, что на этот раз в форуме примут участие не только представители крупных предприятий ТЭК, но и ветераны отрасли, а также участники СВО.

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На нефтегазовом форуме в Новом Уренгое (ЯНАО) выступят герои России, один из которых уроженец Челябинской области. Об этом сообщили в местных социальных сетях. «В Новом Уренгое выступят заслуженный военный летчик России Анатолий Копыркин и командир мотострелкового батальона Максим Шоломов», — сообщили в telegram-канале «Сова сказала». Шоломов является уроженцем города Чебаркуль, Челябинской области. Лекции пройдут в рамках Года героев на нефтегазовом форуме, который пройдет 13-14 марта. Ранее URA.RU сообщало, что на этот раз в форуме примут участие не только представители крупных предприятий ТЭК, но и ветераны отрасли, а также участники СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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