Рыбоперерабатывающее предприятие Ямала передало бойцам СВО три тонны консервов

С Ямала на линию боевого соприкосновения специальной военной операции (СВО) отправили 10 тысяч банок рыбных консервов. Продукцию весом в три тонны подготовил для бойцов «Салехардский комбинат» (входит в агрохолдинг «Ямал Продукт»). Консервы доставили в 328-ой десантно-штурмовой полк накануне празднования Дня защитника Отечества. Акция прошла под патронажем депутата Госдумы РФ, генерал-полковника ВС РФ Владимира Шаманова, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.
«Когда ты находишься вдали от дома, на защите интересов родной страны, важно чувствовать заботу и поддержку соотечественников. Знаю это не понаслышке. Совместно с „Салехардским комбинатом“ мы организовали акцию, которая лучше слов сообщит о том, что о наших бойцах заботятся и желают сил и здоровья, скорейшей победы и возвращения домой», — сказал Шаманов.
Старейшее рыбоперерабатывающее предприятие Ямала поддерживало защитников еще в годы Великой Отечественной войны. Тогда для бесперебойного снабжения страны и фронта ямальский рыбзавод увеличил выпуск продукции на 200%. За большую помощь в годы войны в январе 2025 года Салехарду присвоили звание «Город трудовой доблести».
«Стремление поддержать ребят, выполняющих боевые задачи на СВО — то, что объединяет сегодня и южан, и северян. Мы благодарны нашим партнерам, в частности „Ямалкоммунэнерго“, и генерал-полковнику ВС РФ Владимиру Шаманову за возможность доставить бойцам нашу посылку и здорово, что она пришла в канун праздника», — отметил генеральный директор рыбоперерабатывающего предприятия Владимир Попов.
Производственные мощности современного завода позволяют перерабатывать более 4 тысяч тонн рыбы в год и производить более 4 млн банок консервов. Продукция поступает не только в магазины и в зону СВО, но и на Международную космическую станцию.
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