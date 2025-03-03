Ямальские депутаты оценили рейс между Ханты-Мансийском и Салехардом. Парламентарии Сергей Ямкин и Эдуард Яунгад вернулись из командировки в соседнем регионе.
«Депутаты ямальского парламента оценили новый рейс между Ханты-Мансийском и Салехардом. На первом рейсе в столицу Ямала из командировки вернулись Сергей Ямкин и Эдуард Яунгад», — сообщили в telegram-канале Законодательного собрания ЯНАО.
Рейс «Ханты-Мансийск — Салехард — Ханты-Мансийск» занимает чуть больше часа, вылетает в понедельник. В Югре парламентарии принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню оленевода.
Ранее URA.RU сообщало, что прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО) планировалось запустить 3 марта 2025 года. Субсидирование перелетов будет осуществляться из бюджетов обоих округов.
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