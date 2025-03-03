Ямальские депутаты прилетели в Салехард из Ханты-Мансийска по новому рейсу. Фото

Депутаты Ямала вернулись из командировки на новом рейсе
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Ханты-Мансийска вылетел в Салехард
Рейс из Ханты-Мансийска вылетел в Салехард Фото:

Ямальские депутаты оценили рейс между Ханты-Мансийском и Салехардом. Парламентарии Сергей Ямкин и Эдуард Яунгад вернулись из командировки в соседнем регионе.

«Депутаты ямальского парламента оценили новый рейс между Ханты-Мансийском и Салехардом. На первом рейсе в столицу Ямала из командировки вернулись Сергей Ямкин и Эдуард Яунгад», — сообщили в telegram-канале Законодательного собрания ЯНАО.

Рейс «Ханты-Мансийск — Салехард — Ханты-Мансийск» занимает чуть больше часа, вылетает в понедельник. В Югре парламентарии принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню оленевода. 

Ранее URA.RU сообщало, что прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО) планировалось запустить 3 марта 2025 года. Субсидирование перелетов будет осуществляться из бюджетов обоих округов.

Депутаты Яунгад и Ямкин прилетели в Салехард на новом рейсе
Депутаты Яунгад и Ямкин прилетели в Салехард на новом рейсе
Фото:

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Ямальские депутаты оценили рейс между Ханты-Мансийском и Салехардом. Парламентарии Сергей Ямкин и Эдуард Яунгад вернулись из командировки в соседнем регионе. «Депутаты ямальского парламента оценили новый рейс между Ханты-Мансийском и Салехардом. На первом рейсе в столицу Ямала из командировки вернулись Сергей Ямкин и Эдуард Яунгад», — сообщили в telegram-канале Законодательного собрания ЯНАО. Рейс «Ханты-Мансийск — Салехард — Ханты-Мансийск» занимает чуть больше часа, вылетает в понедельник. В Югре парламентарии принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню оленевода.  Ранее URA.RU сообщало, что прямое авиасообщение между Ханты-Мансийском и Салехардом (ЯНАО) планировалось запустить 3 марта 2025 года. Субсидирование перелетов будет осуществляться из бюджетов обоих округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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