В аэропорту Екатеринбурга задержали три международных рейса. Скрин

03 января 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов Фото: Размик Закарян © URA.RU В аэропорту Кольцово задержали три международных рейса. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов, а самолет в Худжанд вылетит из уральской столицы с опозданием на 11 часов. В Алматы опоздание составит 3 часа, согласно данным онлайн-табло. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia. Лайнер должен был лететь в Москву. Скрин: сайт Кольцово

В аэропорту Кольцово задержали три международных рейса. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов, а самолет в Худжанд вылетит из уральской столицы с опозданием на 11 часов. В Алматы опоздание составит 3 часа, согласно данным онлайн-табло. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia. Лайнер должен был лететь в Москву.