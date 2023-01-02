Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов
В аэропорту Кольцово задержали три международных рейса. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.
Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов, а самолет в Худжанд вылетит из уральской столицы с опозданием на 11 часов. В Алматы опоздание составит 3 часа, согласно данным онлайн-табло.
Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia. Лайнер должен был лететь в Москву.
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