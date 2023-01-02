02 января 2023
01 января 2023

В аэропорту Екатеринбурга задержали три международных рейса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержали три международных рейса. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.

Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов, а самолет в Худжанд вылетит из уральской столицы с опозданием на 11 часов. В Алматы опоздание составит 3 часа, согласно данным онлайн-табло.

Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia. Лайнер должен был лететь в Москву.

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В аэропорту Кольцово задержали три международных рейса. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. Рейс из Екатеринбурга в Душанбе задержали на 9 часов, а самолет в Худжанд вылетит из уральской столицы с опозданием на 11 часов. В Алматы опоздание составит 3 часа, согласно данным онлайн-табло. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia. Лайнер должен был лететь в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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