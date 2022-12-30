30 декабря 2022

В Екатеринбурге экстренно задержали рейс в Москву на пять часов. Скрин

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Аэропорт
Самолет из Екатеринбурга в Москву из-за задержки вылетит в 13:40 Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, на пять часов. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс 5N-294 из Екатеринбурга в Москву задержан до 13:40, следует из данных в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Первоначально самолет должен был вылететь в столицу в 7:50.

Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Причиной задержки самолета послужила нелетная погода в столице.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, на пять часов. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс 5N-294 из Екатеринбурга в Москву задержан до 13:40, следует из данных в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Первоначально самолет должен был вылететь в столицу в 7:50. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Причиной задержки самолета послужила нелетная погода в столице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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