В Екатеринбурге экстренно задержали рейс в Москву на пять часов. Скрин

31 декабря 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Самолет из Екатеринбурга в Москву из-за задержки вылетит в 13:40 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, на пять часов. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс 5N-294 из Екатеринбурга в Москву задержан до 13:40, следует из данных в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Первоначально самолет должен был вылететь в столицу в 7:50. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Причиной задержки самолета послужила нелетная погода в столице. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, на пять часов. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс 5N-294 из Екатеринбурга в Москву задержан до 13:40, следует из данных в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Первоначально самолет должен был вылететь в столицу в 7:50. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Причиной задержки самолета послужила нелетная погода в столице.