В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, на пять часов. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Рейс 5N-294 из Екатеринбурга в Москву задержан до 13:40, следует из данных в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Первоначально самолет должен был вылететь в столицу в 7:50.
Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Причиной задержки самолета послужила нелетная погода в столице.
Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании Smartavia, который должен был вылететь в Москву, на пять часов. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс 5N-294 из Екатеринбурга в Москву задержан до 13:40, следует из данных в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта. Первоначально самолет должен был вылететь в столицу в 7:50. Причина задержки на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Smartavia. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Причиной задержки самолета послужила нелетная погода в столице.