В Нефтеюганске (ХМАО) на продажу выставлен коттедж в элитном районе города за 53 миллиона рублей. В доме установлен лифт до третьего этажа. Объявление размещено на портале Avito.
«Продается трехэтажный кирпичный дом общей площадью 492 кв. м., расположенный в самом элитном районе города. Для комфорта в доме установлен современный лифт до третьего этажа. Вся территория находится под охраной и видеонаблюдением», — пишет автор объявления.
Отмечается, что во дворе расположен двухэтажный гараж на два автомобиля с комнатой отдыха. На первом этаже дома есть сауна, хамам и бассейн. Во всех комнатах установлены кондиционеры, в некоторых помещениях витражное остекление. В доме выполнен дизайнерский ремонт.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Дом расположен недалеко от городской набережной. Автор отмечает, что цена не окончательная и возможен торг.
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