05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

В городе ХМАО продают коттедж с лифтом за 53 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Загородный клуб
Дом расположен на участке 15 соток Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) на продажу выставлен коттедж в элитном районе города за 53 миллиона рублей. В доме установлен лифт до третьего этажа. Объявление размещено на портале Avito.

«Продается трехэтажный кирпичный дом общей площадью 492 кв. м., расположенный в самом элитном районе города. Для комфорта в доме установлен современный лифт до третьего этажа. Вся территория находится под охраной и видеонаблюдением», — пишет автор объявления.

Отмечается, что во дворе расположен двухэтажный гараж на два автомобиля с комнатой отдыха. На первом этаже дома есть сауна, хамам и бассейн. Во всех комнатах установлены кондиционеры, в некоторых помещениях витражное остекление. В доме выполнен дизайнерский ремонт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Дом расположен недалеко от городской набережной. Автор отмечает, что цена не окончательная и возможен торг.

В доме имеется лифт
На первом этаже расположен бассейн, сауна и хамам
В доме выполнен дизайнерский ремонт

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В Нефтеюганске (ХМАО) на продажу выставлен коттедж в элитном районе города за 53 миллиона рублей. В доме установлен лифт до третьего этажа. Объявление размещено на портале Avito. «Продается трехэтажный кирпичный дом общей площадью 492 кв. м., расположенный в самом элитном районе города. Для комфорта в доме установлен современный лифт до третьего этажа. Вся территория находится под охраной и видеонаблюдением», — пишет автор объявления. Отмечается, что во дворе расположен двухэтажный гараж на два автомобиля с комнатой отдыха. На первом этаже дома есть сауна, хамам и бассейн. Во всех комнатах установлены кондиционеры, в некоторых помещениях витражное остекление. В доме выполнен дизайнерский ремонт. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Дом расположен недалеко от городской набережной. Автор отмечает, что цена не окончательная и возможен торг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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