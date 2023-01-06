На главной площади Кургана провели народные гуляния в честь Рождества Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На центральной площади Кургана в честь Рождества прошли народные гуляния. Праздничную программу подготовил областной дом народного творчества. Фото рождественских гуляний опубликовали в telegram-канале городской мэрии.

«Курганский областной дом народного творчества подготовил для курганцев и гостей города праздничную программу. Зрителям рассказали о традициях Святок и том, как колядовали на Руси. Также перед курганцами выступил ансамбль казачьей песни „Станица“, который исполнил для зрителей народные песни», — сообщили в администрации Кургана.

Игры на улице организовали артисты городского центра культуры и досуга. Поздравить курганцев с Рождеством на центральную площадь пришли Дед Мороз и другие сказочные персонажи. К жителям города также обратилась мэр Елена Ситникова. Она отметила, что рождество — это «один из самых великих и светлых праздников», который, по ее словам, дарит надежду, наполняет сердца радостью и согревает теплом.

Народные гуляния в честь Рождества на центральной площади в Кургане telegram-канал администрации Кургана

На рождественских гуляниях можно было сфотографироваться со сказочными персонажами telegram-канал администрации Кургана