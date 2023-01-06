06 января 2023
05 января 2023

В Кургане провели рождественские гуляния. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рождественская ярмарка в Историческом сквере. Екатеринбург, рождество, ярмарка, рождественская ярмарка, новогоднее украшение, нг
На главной площади Кургана провели народные гуляния в честь Рождества Фото:

На центральной площади Кургана в честь Рождества прошли народные гуляния. Праздничную программу подготовил областной дом народного творчества. Фото рождественских гуляний опубликовали в telegram-канале городской мэрии.

«Курганский областной дом народного творчества подготовил для курганцев и гостей города праздничную программу. Зрителям рассказали о традициях Святок и том, как колядовали на Руси. Также перед курганцами выступил ансамбль казачьей песни „Станица“, который исполнил для зрителей народные песни», — сообщили в администрации Кургана.

Игры на улице организовали артисты городского центра культуры и досуга. Поздравить курганцев с Рождеством на центральную площадь пришли Дед Мороз и другие сказочные персонажи. К жителям города также обратилась мэр Елена Ситникова. Она отметила, что рождество — это «один из самых великих и светлых праздников», который, по ее словам, дарит надежду, наполняет сердца радостью и согревает теплом.

Народные гуляния в честь Рождества на центральной площади в Кургане
На рождественских гуляниях можно было сфотографироваться со сказочными персонажами
Выступление ансамбля казачьей песни «Станица»

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На центральной площади Кургана в честь Рождества прошли народные гуляния. Праздничную программу подготовил областной дом народного творчества. Фото рождественских гуляний опубликовали в telegram-канале городской мэрии. «Курганский областной дом народного творчества подготовил для курганцев и гостей города праздничную программу. Зрителям рассказали о традициях Святок и том, как колядовали на Руси. Также перед курганцами выступил ансамбль казачьей песни „Станица“, который исполнил для зрителей народные песни», — сообщили в администрации Кургана. Игры на улице организовали артисты городского центра культуры и досуга. Поздравить курганцев с Рождеством на центральную площадь пришли Дед Мороз и другие сказочные персонажи. К жителям города также обратилась мэр Елена Ситникова. Она отметила, что рождество — это «один из самых великих и светлых праздников», который, по ее словам, дарит надежду, наполняет сердца радостью и согревает теплом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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