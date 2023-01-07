В Челябинской области водитель погибла после столкновения со столбом. Фото

08 января 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Водитель не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Еленинка Карталинского района Челябинска в ночь на 8 января женщина-водитель автомобиля ВАЗ врезалась в опору газопровода и погибла. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД. «8 января около 01:40 часов в селе Еленинка на улице Бердниковой водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2140, при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору газопровода. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что женщина жила в Карталинском районе и имела водительский стаж с 2000 года. За это время она не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Женщина-водитель скончалась Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В селе Еленинка Карталинского района Челябинска в ночь на 8 января женщина-водитель автомобиля ВАЗ врезалась в опору газопровода и погибла. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД. «8 января около 01:40 часов в селе Еленинка на улице Бердниковой водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2140, при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору газопровода. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что женщина жила в Карталинском районе и имела водительский стаж с 2000 года. За это время она не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.