В селе Еленинка Карталинского района Челябинска в ночь на 8 января женщина-водитель автомобиля ВАЗ врезалась в опору газопровода и погибла. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«8 января около 01:40 часов в селе Еленинка на улице Бердниковой водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2140, при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору газопровода. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что женщина жила в Карталинском районе и имела водительский стаж с 2000 года. За это время она не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.
Женщина-водитель скончалась
Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
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В селе Еленинка Карталинского района Челябинска в ночь на 8 января женщина-водитель автомобиля ВАЗ врезалась в опору газопровода и погибла. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД. «8 января около 01:40 часов в селе Еленинка на улице Бердниковой водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2140, при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору газопровода. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что женщина жила в Карталинском районе и имела водительский стаж с 2000 года. За это время она не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.