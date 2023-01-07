07 января 2023

В Челябинской области водитель погибла после столкновения со столбом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, рейд, дпс
Водитель не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД Фото:

В селе Еленинка Карталинского района Челябинска в ночь на 8 января женщина-водитель автомобиля ВАЗ врезалась в опору газопровода и погибла. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«8 января около 01:40 часов в селе Еленинка на улице Бердниковой водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2140, при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору газопровода. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что женщина жила в Карталинском районе и имела водительский стаж с 2000 года. За это время она не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

Женщина-водитель скончалась

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В селе Еленинка Карталинского района Челябинска в ночь на 8 января женщина-водитель автомобиля ВАЗ врезалась в опору газопровода и погибла. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГИБДД. «8 января около 01:40 часов в селе Еленинка на улице Бердниковой водитель, женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2140, при неустановленных обстоятельствах совершила съезд с проезжей части влево с последующим наездом на опору газопровода. В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что женщина жила в Карталинском районе и имела водительский стаж с 2000 года. За это время она не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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