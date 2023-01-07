В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе «Иртыш». В аварии погибли водитель и его пассажир-пенсионерка, об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.
«8 января около 12:25 на автодороге „Иртыш“-Елошное-Дубровное. Водитель 1955 года рождения на автомобиле ВАЗ-21112 двигался со стороны трассы „Иртыш“ в сторону деревни Бочаговка. Во встречном направлении двигался автомобиль Nissan под управлением водителя 1995 года рождения. На первом километре автодороги произошло столкновение транспортных средств», — пояснили в полиции региона.
Водитель ВАЗ и его пассажирка 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства ДТП в Лебяжьевском округе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Смертельное ДТП произошло в Лебяжьевском округе, погибли два человека
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В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе «Иртыш». В аварии погибли водитель и его пассажир-пенсионерка, об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «8 января около 12:25 на автодороге „Иртыш“-Елошное-Дубровное. Водитель 1955 года рождения на автомобиле ВАЗ-21112 двигался со стороны трассы „Иртыш“ в сторону деревни Бочаговка. Во встречном направлении двигался автомобиль Nissan под управлением водителя 1995 года рождения. На первом километре автодороги произошло столкновение транспортных средств», — пояснили в полиции региона. Водитель ВАЗ и его пассажирка 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства ДТП в Лебяжьевском округе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.