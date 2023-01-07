07 января 2023
06 января 2023

В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе

На трассе «Иртыш» в Курганской области погибли водитель и пассажир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В аварии в Лебяжьевском округе погибли водитель и пассажир Фото:

В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе «Иртыш». В аварии погибли водитель и его пассажир-пенсионерка, об этом сообщили в УМВД России по Курганской области.

«8 января около 12:25 на автодороге „Иртыш“-Елошное-Дубровное. Водитель 1955 года рождения на автомобиле ВАЗ-21112 двигался со стороны трассы „Иртыш“ в сторону деревни Бочаговка. Во встречном направлении двигался автомобиль Nissan под управлением водителя 1995 года рождения. На первом километре автодороги произошло столкновение транспортных средств», — пояснили в полиции региона.

Водитель ВАЗ и его пассажирка 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства ДТП в Лебяжьевском округе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Смертельное ДТП произошло в Лебяжьевском округе, погибли два человека

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе «Иртыш». В аварии погибли водитель и его пассажир-пенсионерка, об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «8 января около 12:25 на автодороге „Иртыш“-Елошное-Дубровное. Водитель 1955 года рождения на автомобиле ВАЗ-21112 двигался со стороны трассы „Иртыш“ в сторону деревни Бочаговка. Во встречном направлении двигался автомобиль Nissan под управлением водителя 1995 года рождения. На первом километре автодороги произошло столкновение транспортных средств», — пояснили в полиции региона. Водитель ВАЗ и его пассажирка 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства ДТП в Лебяжьевском округе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...