В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе

На трассе «Иртыш» в Курганской области погибли водитель и пассажир

08 января 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В аварии в Лебяжьевском округе погибли водитель и пассажир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе «Иртыш». В аварии погибли водитель и его пассажир-пенсионерка, об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «8 января около 12:25 на автодороге „Иртыш“-Елошное-Дубровное. Водитель 1955 года рождения на автомобиле ВАЗ-21112 двигался со стороны трассы „Иртыш“ в сторону деревни Бочаговка. Во встречном направлении двигался автомобиль Nissan под управлением водителя 1995 года рождения. На первом километре автодороги произошло столкновение транспортных средств», — пояснили в полиции региона. Водитель ВАЗ и его пассажирка 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства ДТП в Лебяжьевском округе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Смертельное ДТП произошло в Лебяжьевском округе, погибли два человека Telegram-канал УМВД России по Курганской области

В Кургане выясняют причины смертельного ДТП на трассе «Иртыш». В аварии погибли водитель и его пассажир-пенсионерка, об этом сообщили в УМВД России по Курганской области. «8 января около 12:25 на автодороге „Иртыш“-Елошное-Дубровное. Водитель 1955 года рождения на автомобиле ВАЗ-21112 двигался со стороны трассы „Иртыш“ в сторону деревни Бочаговка. Во встречном направлении двигался автомобиль Nissan под управлением водителя 1995 года рождения. На первом километре автодороги произошло столкновение транспортных средств», — пояснили в полиции региона. Водитель ВАЗ и его пассажирка 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства ДТП в Лебяжьевском округе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.