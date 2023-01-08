Курганца осудили за кражу вещей из квартиры умершего соседа

09 января 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Мужчину осудили на четыре года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области осудили за кражу вещей из квартиры умершего соседа. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Обвиняемый пояснил, что находился дома и употреблял спиртное. Так как ему нужны были деньги, он проник через балкон в квартиру ранее умершего соседа. Там он снял со стены телевизор, взял пульт управления, портативную колонку и перенес все к себе в комнату. Далее подсудимый вернулся в квартиру еще раз, забрав микроволновку, бандаж и тонометр для измерения артериального давления», — сообщается в документе. Позже подсудимый продал все украденное на Некрасовском рынке. Он причинил дочери умершего ущерб в размере 11 824 рублей. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что житель города Петухово Курганской области украл деньги у пенсионерки. Его осудили на 5 лет и 9 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Жителя Курганской области осудили за кражу вещей из квартиры умершего соседа. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Обвиняемый пояснил, что находился дома и употреблял спиртное. Так как ему нужны были деньги, он проник через балкон в квартиру ранее умершего соседа. Там он снял со стены телевизор, взял пульт управления, портативную колонку и перенес все к себе в комнату. Далее подсудимый вернулся в квартиру еще раз, забрав микроволновку, бандаж и тонометр для измерения артериального давления», — сообщается в документе. Позже подсудимый продал все украденное на Некрасовском рынке. Он причинил дочери умершего ущерб в размере 11 824 рублей. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что житель города Петухово Курганской области украл деньги у пенсионерки. Его осудили на 5 лет и 9 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.