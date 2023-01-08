08 января 2023
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06 января 2023

Курганские полицейские получат от правительства прибавку к зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, полицейская машина, ппс, полиция, рейд полиции
Сотрудникам курганского ППС выплатят дополнительные деньги из областного бюджета Фото:

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Кургану в наступившем году будут ежеквартально получать дополнительно 5,5 тысячи рублей из бюджета Курганской области. Об этом сообщает управление полиции области.

«Достигнуты <…> договоренности по осуществлению с 2023 года ежеквартальных выплат за счет средств областного бюджета каждому сотруднику отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Кургану в размере 5,5 тысячи рублей», — пишет портал «45.ру» со ссылкой на УМВД по Курганской области. Сотрудники курганской ППС будут дополнительно обеспечиваться в течение 2023 года, а также 2024—2025 годов.

Редакция URA.RU запросила комментарий о денежных выплатах для полицейских в пресс-службе УМВД региона. В полиции данную информацию подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы получат пособия по новым правилам. Изменения в выплатах коснутся родителей с детьми.

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Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Кургану в наступившем году будут ежеквартально получать дополнительно 5,5 тысячи рублей из бюджета Курганской области. Об этом сообщает управление полиции области. «Достигнуты <…> договоренности по осуществлению с 2023 года ежеквартальных выплат за счет средств областного бюджета каждому сотруднику отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Кургану в размере 5,5 тысячи рублей», — пишет портал «45.ру» со ссылкой на УМВД по Курганской области. Сотрудники курганской ППС будут дополнительно обеспечиваться в течение 2023 года, а также 2024—2025 годов. Редакция URA.RU запросила комментарий о денежных выплатах для полицейских в пресс-службе УМВД региона. В полиции данную информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы получат пособия по новым правилам. Изменения в выплатах коснутся родителей с детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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