Курганские полицейские получат от правительства прибавку к зарплате

Сотрудникам курганского ППС выплатят дополнительные деньги из областного бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Кургану в наступившем году будут ежеквартально получать дополнительно 5,5 тысячи рублей из бюджета Курганской области. Об этом сообщает управление полиции области.

«Достигнуты <…> договоренности по осуществлению с 2023 года ежеквартальных выплат за счет средств областного бюджета каждому сотруднику отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Кургану в размере 5,5 тысячи рублей», — пишет портал «45.ру» со ссылкой на УМВД по Курганской области. Сотрудники курганской ППС будут дополнительно обеспечиваться в течение 2023 года, а также 2024—2025 годов.

Редакция URA.RU запросила комментарий о денежных выплатах для полицейских в пресс-службе УМВД региона. В полиции данную информацию подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы получат пособия по новым правилам. Изменения в выплатах коснутся родителей с детьми.