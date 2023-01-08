В Кургане после указания Бастрыкина возобновили уголовное дело о скандальных стройках

В Кургане возобновили следствие дела о выдаче разрешений на стройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники СУ СК РФ по Курганской области возобновили расследование уголовного дела о превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство трех многоквартирных домов в Кургане после указания председателя Следкома Александра Бастрыкина. Информация появилась в официальной группе «Приемная Председателя СК России» в соцсети «ВКонтакте».

«А.И. Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство в г. Кургане», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Поручение было дано после того, как в приемную Бастрыкина обратились горожане, не согласные с закрытием уголовного дела курганским следователем в декабре 2022 года.

В следственном управлении СК РФ по Курганской области жителям Кургана, пожаловавшимся на ситуацию, объяснили, что следствие по уголовному делу возобновлено. Работа поручена другому следователю, о ходе следствия курганцев известят дополнительно.

Ранее URA.RU сообщало, что глава СК РФ Бастрыкин поручил курганским следователям отчитаться по уголовному делу в отношении сотрудников мэрии, которые выдали разрешения на строительство трех многоквартирных домов. Уголовное дело возбудили после многочисленных жалоб горожан на опасность строительных работ вблизи жилых домов и детских площадок.