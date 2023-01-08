Скандальный долгострой в ХМАО обещают сдать раньше срока

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой доложили о сроках окончания работ на скандальном вокзале в Нягани. Об этом рассказали в официальном telegram-канале властей округа.
«Строительство объекта близится к завершению, на данный момент производится отделка помещений, монтаж оборудования, наладка инженерных систем. Подрядчик планирует закончить работы в первом квартале текущего года», — уточнили в telegram-канале «Югра Z Официально».
Железнодорожный вокзал в Нягани должны были достроить еще в 2013 году. В 2017 году губернатор ХМАО Наталья Комарова признавалась, что ей стыдно отвечать на вопрос об окончании строительства железнодорожного вокзала.
Ранее URA.RU сообщало, что осенью 2019 года тюменское правительство выделило из областного бюджета почти 300 млн рублей на завершение строительства. А в 2021 году полиция Нягани проводила доследственную проверку из-за финансовых нарушений при строительстве. До этого была информация, что долгострой закончат в октябре.
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