Курганцам придется получать услуги Росреестра по новому адресу

Ранее организация располагалась в здании на ул. Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления Росреестра по Курганской области окончательно переехали в здание, расположенное по адресу: улица Куйбышева, 28. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Переехали окончательно. График работы остался прежним. Понедельник—четверг: с 08:00 до 17:00, пятница: с 08:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 12:48», — рассказали в пресс-службе Росреестра.

О переезде организации стало известно в декабре. Ранее управление располагалось в здании, принадлежащем предпринимателю, связанному с одной из национальных диаспор. Там за три года аренды представители Росреестра заплатили 80,7 млн рублей.