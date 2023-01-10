Курганцам придется получать услуги Росреестра по новому адресу

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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, росреестр, здание росеестра
Ранее организация располагалась в здании на ул. Бурова-Петрова Фото:

Сотрудники управления Росреестра по Курганской области окончательно переехали в здание, расположенное по адресу: улица Куйбышева, 28. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Переехали окончательно. График работы остался прежним. Понедельник—четверг: с 08:00 до 17:00, пятница: с 08:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 12:48», — рассказали в пресс-службе Росреестра.

О переезде организации стало известно в декабре. Ранее управление располагалось в здании, принадлежащем предпринимателю, связанному с одной из национальных диаспор. Там за три года аренды представители Росреестра заплатили 80,7 млн рублей.

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Сотрудники управления Росреестра по Курганской области окончательно переехали в здание, расположенное по адресу: улица Куйбышева, 28. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Переехали окончательно. График работы остался прежним. Понедельник—четверг: с 08:00 до 17:00, пятница: с 08:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 12:48», — рассказали в пресс-службе Росреестра. О переезде организации стало известно в декабре. Ранее управление располагалось в здании, принадлежащем предпринимателю, связанному с одной из национальных диаспор. Там за три года аренды представители Росреестра заплатили 80,7 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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