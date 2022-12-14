Курганский Росреестр переезжает из здания, принадлежащего бизнесмену одной из диаспор

15 декабря 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Пока управление находится в здании, расположенном на ул. Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления Росреестра по Курганской области до конца года переедут из здания, принадлежащего предпринимателю, связанному с одной из национальных диаспор. Об этом URA.RU сообщили источники связанные с бизнес-сферой. В управлении Росреестра информацию о переезде URA.RU подтвердили. «В декабре истекает срок аренды. Были рассмотрены варианты, и тот вариант оказался лучше. Сейчас будем находиться в здании по улице Куйбышева, 28. У нас только начинается переезд, но с января мы точно уже начинаем там работать», — объяснил URA.RU в областном управлении Росреестра. Представители ведомства добавили, что ранее в здании на Куйбышева был зал приема управления, но потом эту функцию передали МФЦ. Источник, связанный с бизнес-сферой, рассказал URA.RU, что владелец здания, расположенного на улице Бурова-Петрова, 98Д, где сейчас находится организация, предлагал представителям управления в дальнейшем платить более низкую стоимость аренды, чем сейчас, но не получил положительного ответа от Росреестра. Ранее сообщалось, что Росреестр заключал контракт на договор аренды здания, рассчитанный на три года. Стоимость контракта составила 80,7 млн рублей.

Сотрудники управления Росреестра по Курганской области до конца года переедут из здания, принадлежащего предпринимателю, связанному с одной из национальных диаспор. Об этом URA.RU сообщили источники связанные с бизнес-сферой. В управлении Росреестра информацию о переезде URA.RU подтвердили. «В декабре истекает срок аренды. Были рассмотрены варианты, и тот вариант оказался лучше. Сейчас будем находиться в здании по улице Куйбышева, 28. У нас только начинается переезд, но с января мы точно уже начинаем там работать», — объяснил URA.RU в областном управлении Росреестра. Представители ведомства добавили, что ранее в здании на Куйбышева был зал приема управления, но потом эту функцию передали МФЦ. Источник, связанный с бизнес-сферой, рассказал URA.RU, что владелец здания, расположенного на улице Бурова-Петрова, 98Д, где сейчас находится организация, предлагал представителям управления в дальнейшем платить более низкую стоимость аренды, чем сейчас, но не получил положительного ответа от Росреестра. Ранее сообщалось, что Росреестр заключал контракт на договор аренды здания, рассчитанный на три года. Стоимость контракта составила 80,7 млн рублей.