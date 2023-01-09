Жители ЯНАО раскритиковали власти поселков за новогодние украшения

Жителям Панаевска и Антипаюты не понравились украшения к Новому году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители поселка Панаевск и села Антипюта (ЯНАО) пожаловались главе округа Дмитрию Артюхову на некрасивые новогодние украшения. Как написали горожане в соцсетях губернатора, местные власти не выделили достаточно бюджета для украшения населенных пунктов.

«Везде все сияет, сверкает! Только не в Панаевске, убожество. Районный центр Яр-Сале весь сияет, выложились на сотни миллионов рублей, а нет, чтобы немного на Панаевск на украшение выделить! С каждым годом хуже и хуже, даже деткам горки нет, чтобы покататься!» — написала пользователь Olga Chorolja.

О некрасивых украшениях высказался и житель другого населенного пункта округа. «У нас в Антипаюте такая же ситуация», — отметил Вадим. В мэрии Тазовского района ответили, что в декабре село украсили уличными гирляндами. На площади установили елку и новогодние арт-объекты.

«Гирляндами украшены административные здания, строение пекарни, школы и ее спального корпуса. Территория школы тоже украшена, на ней установлены фигуры Деда Мороза и Снегурочки и светящиеся ели», — добавили там.

Что касаемо Панавска, то там также на центральной площади установили новогоднюю ель, деревянную горку и построили ледовый городок. «К встрече Нового года были подготовлены все поселки без исключения. Поселок украшен архитектурной подсветкой и гирляндами», — уточнили в администрации Ямальского района.

Ранее корреспонденты URA.RU рассказывали читателям, как власти украсили Салехард и Новый Уренгой. Главные елки городов были украшены в виде шатров и детских пирамидок.