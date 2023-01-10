Коммунальщики Магнитогорска объявили войну «умным домофонам»

УФАС пресекло недобросовестную конкуренцию на рынке домофонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунальщики Магнитогорска (Челябинская область) объявили недобросовестную конкурентную войну «умным домофонам». Об этом URA.RU сообщили 11 января в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

«Берегитесь, это мошенники! Домофон не должен быть умным. Домофон с камерой — контроль за частной жизнью! Лично мне вся эта затея с умными домофонами не нравится», — квитанции с таким текстом получили жители Магнитогорска от своей домофонной компании, сообщает пресс-служба ведомства.

Челябинское УФАС отмечает, что ведомству не понравилась идея коммунальщиков по дискредитации компаний, устанавливающих «умные домофоны» в Магнитогорске. От недобросовестных действий могли пострадать такие компании как Интерсвязь, Эр-Телеком Холдинг и Ростелеком.

«Выдали компании предупреждение о прекращении распространения подобной информации. Честная конкуренция восстановлена», — добавили в ведомстве.