В Челябинске в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года народные костюмы и аксессуары стали покупать на 23% чаще. При этом самой большой популярностью пользуются женские сарафаны и платки, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Мужские народные костюмы за год стали покупать на 67% чаще. Их средняя стоимость достигла 5 600 рублей за предмет. Активнее всего на площадке покупают женские костюмы. За последний год продажи такой одежды выросли на 15%, а средняя цена составила 1 900 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, женский костюм ручной работы будет стоить уже 8 000 рублей. Его можно пошить на заказ или выбрать готовый.
В топе популярных товаров также платки. За год их стали продавать на 17% чаще. В среднем — по 1 100 рублей. Продажи сарафанов поднялись на 50%. Так, льняные сарафаны сейчас продаются по 4 800 рублей. Продажи кокошников выросли на 42%, а их стоимость — 2 700 рублей.
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