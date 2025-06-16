Челябинцы скупают платки и народные сарафаны. Фото

В Челябинске продажи народных костюмов и аксессуаров за год выросли на 23%
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость женского костюма ручной работы достигла 8 000 рублей
Стоимость женского костюма ручной работы достигла 8 000 рублей Фото:

В Челябинске в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года народные костюмы и аксессуары стали покупать на 23% чаще. При этом самой большой популярностью пользуются женские сарафаны и платки, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Мужские народные костюмы за год стали покупать на 67% чаще. Их средняя стоимость достигла 5 600 рублей за предмет. Активнее всего на площадке покупают женские костюмы. За последний год продажи такой одежды выросли на 15%, а средняя цена составила 1 900 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, женский костюм ручной работы будет стоить уже 8 000 рублей. Его можно пошить на заказ или выбрать готовый.

В топе популярных товаров также платки. За год их стали продавать на 17% чаще. В среднем — по 1 100 рублей. Продажи сарафанов поднялись на 50%. Так, льняные сарафаны сейчас продаются по 4 800 рублей. Продажи кокошников выросли на 42%, а их стоимость — 2 700 рублей.

Средняя цена женских народных костюмов - 1 900 рублей
Средняя цена женских народных костюмов - 1 900 рублей
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В Челябинске в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года народные костюмы и аксессуары стали покупать на 23% чаще. При этом самой большой популярностью пользуются женские сарафаны и платки, сообщили в пресс-службе «Авито». «Мужские народные костюмы за год стали покупать на 67% чаще. Их средняя стоимость достигла 5 600 рублей за предмет. Активнее всего на площадке покупают женские костюмы. За последний год продажи такой одежды выросли на 15%, а средняя цена составила 1 900 рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, женский костюм ручной работы будет стоить уже 8 000 рублей. Его можно пошить на заказ или выбрать готовый. В топе популярных товаров также платки. За год их стали продавать на 17% чаще. В среднем — по 1 100 рублей. Продажи сарафанов поднялись на 50%. Так, льняные сарафаны сейчас продаются по 4 800 рублей. Продажи кокошников выросли на 42%, а их стоимость — 2 700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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