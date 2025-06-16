СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Башкортостан, который в пьяном состоянии пытался скрыться от сотрудника ГАИ на автомобиле и протащил его по асфальту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Ночью 15 июня водитель на одной из дорог Златоуста управлял автомобилем в пьяном состоянии, тем самым совершая административное правонарушение. Его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу. Но обвиняемый неожиданно начал движение на автомобиле, из-за чего сотруднику полиции пришлось ухватился за кузов машины. Затем фигурант умышленно увеличил скорость движения и протащил представителя власти по асфальтному покрытию», — рассказали в СКР подробности ЧП.
По оценке следователей, своими преступными действиями мужчина причинил потерпевшему множественные телесные повреждения и создал реальную угрозу его жизни и здоровью. Он обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз.
Видео: пресс-служба Следственного управления СК по Челябинской области
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