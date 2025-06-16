В Златоусте арестован житель Башкирии, протащивший сотрудника ГАИ на авто по асфальту. Видео

В Златоусте арестован житель Башкирии, протащивший сотрудника ГАИ по асфальту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушителю инкриминировали применение насилия в отношении представителя власти
Нарушителю инкриминировали применение насилия в отношении представителя власти Фото:

СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Башкортостан, который в пьяном состоянии пытался скрыться от сотрудника ГАИ на автомобиле и протащил его по асфальту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Ночью 15 июня водитель на одной из дорог Златоуста управлял автомобилем в пьяном состоянии, тем самым совершая административное правонарушение. Его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу. Но обвиняемый неожиданно начал движение на автомобиле, из-за чего сотруднику полиции пришлось ухватился за кузов машины. Затем фигурант умышленно увеличил скорость движения и протащил представителя власти по асфальтному покрытию», — рассказали в СКР подробности ЧП.

По оценке следователей, своими преступными действиями мужчина причинил потерпевшему множественные телесные повреждения и создал реальную угрозу его жизни и здоровью. Он обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Видео: пресс-служба Следственного управления СК по Челябинской области

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Башкортостан, который в пьяном состоянии пытался скрыться от сотрудника ГАИ на автомобиле и протащил его по асфальту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Ночью 15 июня водитель на одной из дорог Златоуста управлял автомобилем в пьяном состоянии, тем самым совершая административное правонарушение. Его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу. Но обвиняемый неожиданно начал движение на автомобиле, из-за чего сотруднику полиции пришлось ухватился за кузов машины. Затем фигурант умышленно увеличил скорость движения и протащил представителя власти по асфальтному покрытию», — рассказали в СКР подробности ЧП. По оценке следователей, своими преступными действиями мужчина причинил потерпевшему множественные телесные повреждения и создал реальную угрозу его жизни и здоровью. Он обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Видео: пресс-служба Следственного управления СК по Челябинской области
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...