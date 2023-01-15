15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

В ЯНАО со скидкой продают квартиру в старом доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги со скидкой продают квартиру в доме 1958 года постройки Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) с дисконтом продается двухкомнатная квартира в деревянном доме 1958 года постройки. Цена жилого помещения составляет 1 560 240 рублей, указывает продавец на сайте Avito.

«Продается 2-к квартира в деревянном доме 1958 года постройки. Недвижимость продается с дисконтом, так как является имуществом банкрота и реализуется через торги», — сообщает агентство V-лот, реализующее квартиру через платформу Avito.

Квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома по адресу улица Южная, дом 11. Площадь квартиры составляет 40,5 квадратных метров.

Продавец предупреждает, что на имущество могут быть наложены обременения. Дополнительную информацию и возможность ипотеки агентство просит уточнять у менеджеров.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги можно приобрести трехкомнатную квартиру за 1,6 млн рублей. Еще одна трехкомнатная квартира продается с торгов за 6.6 млн рублей.

Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) с дисконтом продается двухкомнатная квартира в деревянном доме 1958 года постройки. Цена жилого помещения составляет 1 560 240 рублей, указывает продавец на сайте Avito. «Продается 2-к квартира в деревянном доме 1958 года постройки. Недвижимость продается с дисконтом, так как является имуществом банкрота и реализуется через торги», — сообщает агентство V-лот, реализующее квартиру через платформу Avito. Квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома по адресу улица Южная, дом 11. Площадь квартиры составляет 40,5 квадратных метров. Продавец предупреждает, что на имущество могут быть наложены обременения. Дополнительную информацию и возможность ипотеки агентство просит уточнять у менеджеров. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги можно приобрести трехкомнатную квартиру за 1,6 млн рублей. Еще одна трехкомнатная квартира продается с торгов за 6.6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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