АЗС загорелась на улице Западная
В Сургуте загорелась автозаправочная станция по улице Западная. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре МЧС России по Сургуту.
«Поступило сообщение о возгорании заправки на улице Западная. Что стало причиной случившегося пока неизвестно. Дознаватель отправился на место происшествия», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 15:15
«Загорелась не сама автозаправка, а емкость рядом с ней. Пострадавших во время происшествия не выявлено», — сообщили в МЧС РФ по ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожара в ХМАО погибло два человека. В результате возгорания в многоквартирном доме Нефтеюганска погибли отец и сын.
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