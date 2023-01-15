АЗС загорелась на улице Западная Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Сургуте загорелась автозаправочная станция по улице Западная. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре МЧС России по Сургуту.

«Поступило сообщение о возгорании заправки на улице Западная. Что стало причиной случившегося пока неизвестно. Дознаватель отправился на место происшествия», — сообщили в ведомстве.

Обновлено в 15:15

«Загорелась не сама автозаправка, а емкость рядом с ней. Пострадавших во время происшествия не выявлено», — сообщили в МЧС РФ по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожара в ХМАО погибло два человека. В результате возгорания в многоквартирном доме Нефтеюганска погибли отец и сын.