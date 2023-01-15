15 января 2023
14 января 2023

В Сургуте загорелась автозаправочная станция. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
АЗС загорелась на улице Западная Фото:

В Сургуте загорелась автозаправочная станция по улице Западная. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре МЧС России по Сургуту.

«Поступило сообщение о возгорании заправки на улице Западная. Что стало причиной случившегося пока неизвестно. Дознаватель отправился на место происшествия», — сообщили в ведомстве.

Обновлено в 15:15

«Загорелась не сама автозаправка, а емкость рядом с ней. Пострадавших во время происшествия не выявлено», — сообщили в МЧС РФ по ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожара в ХМАО погибло два человека. В результате возгорания в многоквартирном доме Нефтеюганска погибли отец и сын.

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В Сургуте загорелась автозаправочная станция по улице Западная. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре МЧС России по Сургуту. «Поступило сообщение о возгорании заправки на улице Западная. Что стало причиной случившегося пока неизвестно. Дознаватель отправился на место происшествия», — сообщили в ведомстве. Обновлено в 15:15 «Загорелась не сама автозаправка, а емкость рядом с ней. Пострадавших во время происшествия не выявлено», — сообщили в МЧС РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что из-за пожара в ХМАО погибло два человека. В результате возгорания в многоквартирном доме Нефтеюганска погибли отец и сын.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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