В пожаре в ХМАО погибло два человека

11 января 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

В пожаре в Нефтеюганске пострадало 4 человека Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В пожаре в Нефтеюганске (ХМАО) погибло два человека. Сообщение появилось в официальном telegram-канале регионального МЧС. «В результате пожара пострадали 4 человека, два погибли — один взрослый и один ребенок. Получили травмы 2 человека, которых госпитализировали в «Нефтеюганскую окружную больницу», — уточнили в МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что сообщение о пожаре в ГУ МЧС по ХМАО поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава.

В пожаре в Нефтеюганске (ХМАО) погибло два человека. Сообщение появилось в официальном telegram-канале регионального МЧС. «В результате пожара пострадали 4 человека, два погибли — один взрослый и один ребенок. Получили травмы 2 человека, которых госпитализировали в «Нефтеюганскую окружную больницу», — уточнили в МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что сообщение о пожаре в ГУ МЧС по ХМАО поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава.