10 января 2023

В пожаре в ХМАО погибло два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре в Нефтеюганске пострадало 4 человека Фото:

В пожаре в Нефтеюганске (ХМАО) погибло два человека. Сообщение появилось в официальном telegram-канале регионального МЧС.

«В результате пожара пострадали 4 человека, два погибли — один взрослый и один ребенок. Получили травмы 2 человека, которых госпитализировали в «Нефтеюганскую окружную больницу», — уточнили в МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что сообщение о пожаре в ГУ МЧС по ХМАО поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава.

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В пожаре в Нефтеюганске (ХМАО) погибло два человека. Сообщение появилось в официальном telegram-канале регионального МЧС. «В результате пожара пострадали 4 человека, два погибли — один взрослый и один ребенок. Получили травмы 2 человека, которых госпитализировали в «Нефтеюганскую окружную больницу», — уточнили в МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что сообщение о пожаре в ГУ МЧС по ХМАО поступило в 02:40, возгорание ликвидировали в 04:02. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались восемь единиц техники, 24 человека личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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