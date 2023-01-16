В Целинном округе новым прокурором назначили Марата Казеева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Целинном округе Курганской области назначили нового прокурора. Им стал Марат Казеев. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

«Представление на должность Марата Казеева руководителям силовых структур, исполнительной и представительной власти, районного суда, ветеранам прокуратуры состоялось 16 января», — указано в посте. Нового прокурора представил заместитель прокурора Курганской области Алексей Волков. Он отметил, что Казеев ответственный, постоянно повышает свой уровень профессионализма и умеет выстраивать отношения в коллективе.

Приглашенные поздравили с назначением нового прокурора. В своей речи Казеев был краток: «Будем работать. Сложности и ответственности я никогда не боялся».

До этого URA.RU писало, что в середине ноября прокурор Белозерского округа Григорий Сажин перешел на новую работу — его назначили прокурором Каргапольского округа. Ранее в Каргаполье в должности и. о. прокурора находился Дмитрий Куликов.