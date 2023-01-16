16 января 2023

Из-за пожара на рынке в ХМАО эвакуированы 60 человек

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
На тушение пожарным потребовалось 20 минут Фото:

В Нефтеюганске на центральном рынке загорелись три торговых павильона. Посетителям и сотрудникам пришлось эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

«В 9.56 поступило сообщение о возгорании на центральном рынке в Нефтеюганске. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение трех павильонов. В 10.10 — локализация и в 10.16 — ликвидация открытого горения на площади 20 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

С территории рынка эвакуированы 60 человек. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели пожнадзора выясняют причины случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте загорелась автозаправочная станция. По данным МЧС, загорелась емкость с топливом.

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В Нефтеюганске на центральном рынке загорелись три торговых павильона. Посетителям и сотрудникам пришлось эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ХМАО. «В 9.56 поступило сообщение о возгорании на центральном рынке в Нефтеюганске. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение трех павильонов. В 10.10 — локализация и в 10.16 — ликвидация открытого горения на площади 20 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. С территории рынка эвакуированы 60 человек. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели пожнадзора выясняют причины случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте загорелась автозаправочная станция. По данным МЧС, загорелась емкость с топливом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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