Из-за пожара на рынке в ХМАО эвакуированы 60 человек

На тушение пожарным потребовалось 20 минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске на центральном рынке загорелись три торговых павильона. Посетителям и сотрудникам пришлось эвакуироваться. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по ХМАО.

«В 9.56 поступило сообщение о возгорании на центральном рынке в Нефтеюганске. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение трех павильонов. В 10.10 — локализация и в 10.16 — ликвидация открытого горения на площади 20 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

С территории рынка эвакуированы 60 человек. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели пожнадзора выясняют причины случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте загорелась автозаправочная станция. По данным МЧС, загорелась емкость с топливом.