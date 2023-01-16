Курганская область поднялась в рейтинге поддержки губернатора и объединении элит

Курганская область улучшила свои позиции в федеральном рейтинге эффективности управления в регионах за 2022 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область улучшила свои показатели в сфере общественной поддержки главы региона и консолидации элит. По этому показателю в десятом рейтинге эффективности управления в субъектах России за прошлый год регион поднялся на шесть позиций и занял 66-е место. Исследование опубликовано на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Рейтинг разделен на три блока: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. По каждому из них провели отдельную оценку. «Политико-управленческий блок. Курганская область. Место — 66. Показатель для экспертного оценивания — общественная поддержка главы, эффективность консолидации элиты, урегулирования внутриэлитных конфликтов, эффективность отношений с федеральным центром», — говорится в опубликованном исследовании. По данному показателю в 2021 году Курганская область занимала 72-е место.

В финансово-экономическом блоке у региона 61-е место (в 2021 год — 70-е место). «Что касается показателей общей экономической динамики <…> в сельском хозяйстве наибольший прирост показала Курганская область, а наибольший спад — Псковская область», — указано в исследовании.

При этом есть и негативная тенденция, отмечают авторы рейтинга. Регион занимает последнее место по обеспеченности врачами на 10 тысяч жителей (28,6 врачей). С учетом всех трех блоков Курганская область в общем рейтинге заняла 71-е место. За 2021 год регион находился на 73-ей позиции.

Ранее URA.RU писало, что Курган по итогам 2022 года потерял 12 позиций в рейтинге эффективности управления в городских округах России, который составило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Курганские власти оказались на 59-м месте. Курган в политико-управленческом блоке занял 80-е место. В прошлом году у него была 71-я строчка. По социально-экономическим показателям у курганских властей за прошлый год 18-я строчка (14-е место в 2021 году).