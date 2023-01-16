Суд из ХМАО заставил подрядчика «Транснефти» выплатить завхозу зарплату

Завхоз РСУ отсудил у работодателя оплату за сверхурочную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завхоз из Сургутского РСУ, сотрудничающего с крупными компаниями нефтегазовой отрасли (в их числе «Транснефть-Сибирь», «Лукойл» и «Газпром»), отсудила у предприятия причитающуюся ей оплату за сверхурочную работу. Сайт профсоюза «Профсвобода» сообщает, что сотрудница выиграла суд в первой инстанции, а вслед за ним и апелляцию, поданную работодателем.

«Сотрудница РСУ выходила на работу и сверхурочно, и в выходные, и в праздничные дни, но оплату получала в неполном объеме. Она обратилась за помощью в наш профсоюз, и мы обратились с иском в Сургутский городской суд», — говорится в публикации.

Летом суд обязал работодателя выплатить женщине недостающую сумму, составляющую почти четыре месячных зарплаты, и компенсацию морального вреда. Но работодатель не согласился с решением суда и подал апелляцию.

«Апелляционная комиссия подтвердила правильность судебного решения. Она определила отсутствие нарушений со стороны суда первой инстанции, отказала в жалобе работодателю и пересчитала задержку выплаты зарплаты, добавив в пользу завхоза РСУ еще 10 тысяч рублей», — пояснили корреспонденту URA.RU в профсоюзе.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в РСУ. На момент публикации ответ агентство не получило.

Ранее URA.RU сообщало, что суд заставил мэрию в ХМАО вернуть на работу депутата думы Сургутского района и заведующую детсадом Гульнару Рытову. Ей выплатили зарплату за полтора года и моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.